Yanlış oturma pozisyonu "beli" vuruyor

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Bel ağrısının bilinen en temel sebebi, yanlış oturma pozisyonları...

Yanlış oturma pozisyonu, uzun süre hareketsiz şekilde oturma, bel bölgesindeki kasların omurlara daha fazla basınç uygulamasına bağlı bel ağrısına yol açıyor.



Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Ali Kemal Erdemoğlu, yaptığı açıklamada, gripten sonra en sık rastlanan sağlık sorunları arasında bel ağrısının geldiğini belirterek, bunun toplumun yüzde 80'inde görüldüğünü ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde düşürdüğünü söyledi.



Gripten sonra en sık görülen sağlık sorunu olan bel ağrısının, kesinlikle ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Erdemoğlu, "Bel ağrısının bilinen en temel sebebi, yanlış oturma pozisyonlarıdır. Uzun süre hareketsiz bir şekilde oturmak, bel bölgesindeki kasların omurlara daha fazla basınç uygulamasına neden oluyor. Bu yüzden masa başında çalışanlar, hareket etme olanağı bulunanlardan daha büyük risk altındadır" dedi.



Erdemoğlu, bel ağrısının tedavi edilmediğinde ve ağrıya yol açan nedenler ortadan kaldırılmadığında sorunun kronikleştiğini ifade ederek, bu durumun tedavi sürecinin de uzamasına yol açtığını bildirdi. Bu nedenle, ofiste çalışanların gün içinde basit önlemler alması gerektiğinin altını çizen Erdemoğlu, kadınlarda duruş bozukluklarına ek olarak yüksek topuklu ayakkabı

tercihinin de ağrıların artmasında etkili olduğunu söyledi.



Önlem alındığında ağrıların yüzde 50'si 2 haftada geçiyor

Erdemoğlu, sorunun hastanın durumuna göre değişmekle birlikte istirahat, bilinçlendirme eğitimi, ilaç tedavisi ya da fizik tedavi ile ortadan kaldırılabileceğini belirterek, gerekli görülmesi durumunda cerrahi müdahale yapılabildiğini anlattı. Cerrahinin, ilaç ile iyileşmeyen ağrı söz konusu olduğunda ya da hastanın sinirlerini etkileyerek yürümesini zorlaştıran özel durumlarda söz konusu olduğunu söyledi.



Erdemoğlu, gerekli önlemlerin alınması durumunda, ağrıların yüzde 50'sinin 2 hafta içinde, kalan yüzde 50'sinin ise 6 hafta içinde azalarak geçtiğine dikkati çekti. Bu sürede hala azalmayan bel ağrısının kronikleştiğini ifade eden Erdemoğlu, "Bunun dışında böbrek, mide, safra kesesi gibi başka organlardaki hastalıkların habercisi olabiliyor. Şikayeti devam eden hastaların mutlaka hekime başvurması gerekiyor" uyarısında bulundu.



