Yaşa göre vitamin takviyesi

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Latince “yaşam” anlamına gelen ve “vita” kelimesinden türeyen vitamin, sağlıklı yaşamın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Peki vücudun normal foksiyonlarını yerine getirmesine yardımcı olan vitaminleri ne kadar tanıyorsunuz?

Yazı:Formsante

Vitaminler, hayvansal ve bitkisel kaynaklı besinlerde bulunan organik bileşikler olarak tanımlanıyor. Vücut kendi kendine vitamin üretemiyor, bu nedenle mutlaka meyve ve sebze tüketmek gerekiyor. Vücudun her yaşta vitamine ihtiyacı bulunuyor. Yaş ile vücut için gerekli vitamin miktarı arasında da bağlantı bulunuyor. Bu nedenle hangi yaşta hangi vitamine gerek duyulduğunun bilinmesi gerekiyor.

30’lu yaşlar

Neler oluyor?

30’lu yaşlar kadınların doğumu daha çok düşündükleri dönemler oluyor. Doğurganlığın önem kazanmaya başladığı bu yaşlarda çocuk sahibi olamama korkusu ortaya çıkıyor, ayrıca stres ve hazır yemek besin değerlerini de düşürmeye başlıyor. Uzmanlar, yumurta sayısında değişim olmasa da bu dönemde alınan vitaminler sayesinde yumurtalık kalitesinin artırılabileceğini belirtiyor.

Hangi vitaminler alınmalı?

30’lu yaşlarda B vitaminleri arasında yer alan folik asit (B9) alımına dikkat edilmesi gerekiyor. Folik asit, stresle mücadele etmenize yardımcı oluyor. Hamilelik düşünenlerin de hamilelik sırasında hatta hamilelikten üç ay önce folik asit alınmaya başlanması, bebekte görülebilecek merkezi sistem anomalileri yani omurga açıklığı ya da kafatasının gelişmemesi gibi durumların engellenmesini de sağlıyor. Aynı zamanda günde 25-50 mg B5 vitamini almak stres hormonları olan andrenalin ve kortizolun dengelenmesini sağlıyor. Önemli antioksidanlar arasında yer alan C ve E vitamini de yaşa bağlı olarak yumurtalıklarda görülen bozulmaların engellenmesine yardımcı oluyor. Bu yaşlarda hamile kalmayı düşünüyorsanız A vitaminine de dikkat etmelisiniz. Çünkü hamilelik döneminde kullanılan A vitamini anne karnındaki bebeğin organ yapısına zarar veriyor. Ayrıca erken doğum riskine de yol açabiliyor.

