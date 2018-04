Yaşlılıkta en çok kanserden korkuyoruz!

Sağlıklı yaşama ve yaşlanma bilincini geliştirmek amacıyla 30 Eylül’de düzenlenen Sen Çok Yaşa Günü’nde 750 kişiyle yapılan anket sonucuna göre yaşlılıkta en çok kanserden korkuyoruz. 70 yaşına geldiğimizde ise kendimizi en çok sevdiklerimizle, huzurlu ve dinç bir hayat yaşarken hayal ediyoruz.

Yaşlanmakla ilgili olumsuz algıları kırarak daha iyi bir yaşam ve yaşamın her döneminde sağlık hedefiyle çalışan Pfizer’in küresel ölçekte yürüttüğü "Get Old" projesi, Türkiye’de "Sen Çok Yaşa" adıyla hayat buluyor. Proje kapsamında yaşlılığa bakışı mercek altına alan Pfizer Türkiye, 30 Eylül’de İstanbul, Ortaköy Meydanı’nda gerçekleştirdiği Sen Çok Yaşa Günü’nde yaptığı anketle yaşlılıkla ilgili algıları ortaya çıkarmaya devam ediyor.



‘Sen Çok Yaşa Günü’nde düzenlenen anketten çıkan sonuçlar şöyle:



Yaşlılıkta başımıza gelmesinden en çok korktuğumuz hastalıklar

Kanser (%31)

Alzheimer (%26)

Felç (%25)

Kalp krizi (%10)

Damar tıkanıklığı (%8)



Sağlıklı yaşamak için ne yapıyoruz?

Dengeli besleniyorum (%30)

Düzenli egzersiz yapıyorum (%29)

Hiçbirini yapmıyorum (%18)

Hepsini yapıyorum (%12)

Rutin sağlık kontrolleri (%11)



Yaşlılık hangi yaşta başlar?

70+ (%26)

50+ (%23)

60+ (%19)

40+ (%19)

65+ (%13)



Güvenli bir emeklilik için birikiminiz var mı?

Hayır (%52)

Evet (%48).



70 yaşında kendinizi nasıl hayal ediyorsunuz?

Sevdiklerimle (%29)

Huzurlu (%23)

Dinç (%15)

Manevi yönleri kuvvetli (%15)

Yalnız (%11)

Güvenli (%7)