Yaz meyvelerini nasıl tüketmeli?

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Meyve tüketirken bunlara dikkat!

Yaz mevsimiyle birlikte meyveler de çeşitlendi, bollaştı. İçeriğinin yüzde 80-90’ı su olan bu meyveler, sıcak yaz günlerinde vücuttaki sıvı oranının dengelenmesine yardımcı oluyor. Antioksidan içerikleriyle genç kalmamızı sağlayan, vücudumuzu toksik maddelerden arındıran, likopen içerikleriyle güneşin zararlı etkilerinden koruyan, vücudumuzun vitamin ve mineral ihtiyacını karşılayan meyvelerde protein ve yağ ise önemsenmeyecek kadar az miktarda bulunuyor. Meyvelerde bulunan şeker ise tüketimlerine sınırlama getirmeyi gerektiriyor. Diyetisyen ve Yaşam Koçu Gizem Şeber’e meyve tüketimi ile ilgili dikkat edilmesi gereken noktaları sorduk.



Meyvelerde çok faydalı besinler bulunuyor, ama aynı zamanda yüksek oranda şeker de içeriyorlar. Meyve tüketirken dengeyi nasıl bulabiliriz, ölçümüz ne olmalı?

Yaz meyveleri C vitamini, lif ve potasyum açısından zengin fakat meyve şekeri olarak adlandırılan fruktoz içeriyor. Diyabet hastalarında günlük kalorinin yüzde 5’inden fazlası fruktozdan alınırsa diyabete bağlı sağlık sorunları artabiliyor. Aynı zamanda glikoz ve fruktoz kan şekerini hızlı yükseltip hızlı düşürüyor. Bu nedenle aşırı meyve tüketimi kilo alımı ve göbek bölgesinde yağlanma ile sonuçlanabiliyor. Dünyanın önde gelen sağlık otoriteleri günde beş-dokuz porsiyon (Bir porsiyon dört-altı yemek kaşığı) çiğ sebze ve meyve tüketmemizi öneriyor. Fakat bu gereksinimin çoğu çiğ sebzelerden karşılanmalı. Sağlıklı bir yetişkin günde en az iki porsiyon taze meyve tüketmeli.



Nasıl tüketilmeli?

En sağlıklı meyve; mevsiminde tüketilen meyvedir. Çünkü besin değeri (vitamin, mineral, lif gibi) açısından zengin. Bunun dışında kabuklu tüketilebilen meyveleri kabuğu ile tüketmek sindirim sistemi sağlığımız açısından oldukça önemli. Meyvenin tüketim sıklığı ve miktarı da sağlık açısından önem taşıyan konulardan biri.



Sadece meyve tüketerek diyet yapılabilir mi? Örneğin sadece elma ya da karpuz yemek gibi?

Hayır, sadece meyve tüketilerek diyet yapılmamalı. Meyve; vitamin ve minerallerden zengin olsa da, hiç protein içermez. Proteinler; vücudumuzda yapım ve onarımı sağlayan ve metabolizmamızı hızlandıran besin öğeleridir. Uzun süre sadece meyve tüketilerek yapılan bir diyet; vücut kas dokusu kaybına, hazımsızlık ve gaz gibi sindirim sistemi problemlerine ve ishale neden olabilir. Şeker içeriği yüksek olduğundan ötürü sadece meyve yiyerek diyet yapıldığında göbek bölgesinden yağ kaybı daha az olur.

