Gözlerde kızarıklık, kaşınma, batma, yanma, çapaklanma, sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozukluğu gibi belirtilerle ortaya çıkan konjonktivite karşı uzmanlar uyarıyor.

Özellikle hijyenik olmayan havuzların konjonktivit açısından büyük risk oluşturuyor. Halk arasında kırmızı ya da pembe göz deyimleriyle bilinen konjonktivitin nedenleri tiplerine göre değişebiliyor. Özellikle yaz döneminde kolaylıkla salgın haline dönüşebilen mikrobial konjonktivitte ise en büyük etken kötü hijyen.

Açılan tatil sezonuyla birlikte artış gösteren konjonktivit vakalarını değerlendiren Dünyagöz Ataköy’den Op. Dr. Tongal da hijyen şartlarının önemine dikkat çekiyor. Yeterli hijyenin sağlanmadığı havuzların konjonktivit başta olmak üzere birçok göz rahatsızlığına neden olduğunu söyleyen Tongal, “Konjonktivit, gözümüzün dışarıdan görülen ve konjonktiva diye bilinen beyaz tabakanın en üst zarının iltihaplanmasıdır. Çok bulaşıcı olması nedeniyle yaz döneminde kolaylıkla salgın haline dönüşebilen mikrobial konjonktivitte ise en büyük etken kötü hijyendir. Bu nedenle pek çok kişinin aynı anda girdiği havuzlarda temizlik şartlarına çok dikkat edilmesi büyük önem taşıyor” diyor.

Hijyenine güvenmediğiniz havuza girmeyin

Konjonktivit sadece havuzlardan değil, yeteri kadar temiz olmayan denizlerden de bulaşabiliyor. Bu nedenle göz sağlığı açısından hijyenine güvenilmeyen havuzlara ve denizlere girilmemesi gerekiyor. Ayrıca çok tuzlu denizlerde suyun içindeyken gözleri açmak da birçok göz rahatsızlıklarını tetikleyebileceği için deniz gözlüğü ve maske kullanımı öneriliyor. Bu basit önlemle gözleri mikrobial konjonktivitten ve tahriş edici maddelerden korumak mümkün oluyor.

Bu belirtilere dikkat!

Konjonktivitin gözlerde kızarıklık, kaşınma, batma, yanma, çapaklanma, sulanma, ışığa karşı hassasiyet ve görme bozukluğu gibi belirtiler göstererek ortaya çıktığını söyleyen Op. Dr. Sevgi Tongal; kişinin iş ve sosyal hayatını yakından etkileyerek son derece rahatsız eden konjonktivitin, çoğunlukla kendiliğinden iyileştiğini ancak çok ağır enfeksiyonlarda ciddi sorunlara zemin hazırlayabileceğini; özellikle bazı vakalarda bulanık görmeye ve korneada kalıcı lekelere sebep olabileceğini belirtiyor ve benzer şikâyetleri olan kişilerin vakit kaybetmeden uzman bir göz hekimine başvurulmasının önemini vurguluyor.

Şikâyetler bitene kadar havuz ve denizden uzak durun!

Mikrobial konjonktivitin bulaşıcı olduğunu ifade eden Op. Dr. Sevgi Tongal, “Konjonktivitte şikâyetler geçinceye kadar havuz ve denizden uzak durulması gerekiyor. Tedavi süresince hekim tarafından hücreleri dengeleyici, iltihap giderici ve kimi zaman da kortizonlu ilaçlar kullanılabiliyor. Ancak hastanın göz şikâyetlerinin rahatlatılması açısından soğuk uygulama yapılabileceği gibi yine doktor tavsiyesiyle suni gözyaşı da kullanılabilir” diyor.