Her mevsim kullanım rahatlığı ve güzel bir görünüm sağlayan kontakt lenslerin bakımı yaz aylarında daha da önem kazanıyor.

Peki, deniz, havuz, kum ve güneşin artan UV etkisinin lenslerinize, dolayısıyla gözlerinize negatif etkilerinden sakınmak için neler yapabilirsiniz?

Özgürlük, rahatlık ve güzel bir görünüm sağlayan kontakt lenslerin yaz aylarında kullanımına ve bakımına çok daha fazla dikkat edilmesi gerekiyor. Opak Lens A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Erol Harbi, gözde oluşabilecek enfeksiyonlara, kornea rahatsızlıklarına ya da göz kuruluğuna karşı alınabilecek önlemler hakkında bilgi verdi.

Havuza ve denize girerken yüzücü gözlüğü kullanın

Girdiğiniz denizin ya da havuzun hijyen durumundan ne kadar emin olursanız olun, yine de ön göremediğiniz bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden suya girerken kontakt lensleriniz gözünüzdeyse yüzücü gözlüğü kullanmanızı öneriyoruz. Ayrıca kontakt lenslerin su altında gözünüzden çıkması halinde bu gözlükler yine koruyucu etkisi ile lenslerinizin kaybolmasına engel olacaktır.

En önemli konu “hijyen”

Aslında sadece yaz aylarında değil tüm yıl boyunca dikkat edilmesi gereken en önemli konu hijyen. Kontakt lensinizi takmadan önce mutlaka ellerinizi yıkamalı ve kurulamalısınız. Kontakt lenslerinizi solüsyonları ile her kullanımdan sonra sterilize etmelisiniz. Bu solüsyonları yine göz doktorunuzun tavsiye ettiği markalardan seçmenizi öneririz. Kontakt lenslerinizin kutularının temizliği de yine her mevsim çok dikkat etmeniz gereken noktalar arasında. Deterjan gibi ajan maddeler kullanmadan, kaynar suyla yapacağınız temizlik yeterli.

Cilde zarar veren UV ışınları, göz için de tehlikeli…

Cildin güneşin zararlı ultraviyole ışınlarından korunması için güneş koruyucularını kullanmak gerektiği biliniyor. Peki, gözlerimizi bu ışınlardan yeterince koruyabiliyor muyuz? UV ışınlarını bloke edici özelliğe sahip kontak lenslerle, başta katarakt olmak üzere uzun süreli göz ve görme problemlerine yol açabilen zararlı güneş ışınlarından korunmak mümkün. Güneş gözlüklerinin etrafından giren ve korneaya direk düşen ışınların lens kullanımıyla minimalize ediliyor olması oldukça önem taşıyor. Ayrıca kontak lenslerin UV filtresi olan güneş gözlükleriyle kullanılmasını da öneriliyor.