Yazla gelen güneş sorunları

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Yaz geldi hepimiz plaj çantalarımızı hazırladık, hafta sonunu ve tatili iple çekiyoruz. Tamam ama ya güneşle birlikte gelen sorunlar? İşte 10 adımda yazın güneşin zararlı etkilerinden korunma kılavuzu!

Güneş lekeleri ve çiller

Sorun

Güneş ışınları, ciltteki renk pigmentlerinin yapı taşı olan melaninleri uyarıyor. Fazla uyarım ya da melanindeki aşırı hassasiyet sonucu cilt renginde farklılıklar meydana gelebiliyor. Bu renk değişimleri kendini yüzde, dekolte bölgesinde, sırtta ve ellerde kahverengi lekeler olarak gösteriyor.

Çözüm

Güneş lekeleri, UV ışınlarına uzun yıllar maruz kalmanın sonucunda ortaya çıkıyor. Bu yüzden 20’li yaşlarda hiç lekesi olmayanlar, ileri yaşlarda güneş lekeleri ile tanışıyor. Bu lekelerden korunmanın tek yolu genç yaşlardan itibaren UVA ve UVB ışınlarından korunmaktan geçiyor. Yüksek korumalı kremler kullanmak, şapka takmak, ışınların dik geldiği saatlerde güneşe çıkmamak lekelerin oluşumunu engelliyor

Yazı:Ruken Akbay Gürtaş / Formsante

