Yemeğin üstüne meyve=Yağlanma

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Bu hataya düşmeyin!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, bir süredir ezber bozan açıklamaları ile dikkat çekiyor. Prof. Dr. Karatay’ın meyve tüketiminin sınırlanması konusunda verdiği bilgiler de bugüne kadar bol meyve tüketmeye alışmış bizler için şaşırtıcı oluyor. Prof. Dr. Karatay, “Obezite ve Diyabete Çare Var” adlı son kitabında konuyu bir daha şöyle açıklıyor: “Mevsiminde, doğal, hormonsuz, mumlanmış meyveler sağlıklıdır. Ancak tüketim miktarı ve zamanı, büyük önem taşıyor. Mesela yazın öğle yemeğinde küçük bir kase çilek ile doğal yoğurt ya da beyaz peynir yenilirse sağlıklı olabilir. Ancak saat 19.00-20.00’ye kadar yenmiş olsa dahi salata, ayran, etli sebzeli yemek içeren bir öğünün üzerine yine bir kase çilek ve bir dilim karpuz yenildiğinde sağlıksız olur. Çünkü vücut aldığı fazla enerjiyi direkt depo yağlarına dönüştürüyor.”