Yeni yılda kalp sağlığını korumak için 5 öneri

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Kalp sağlığınız için atmanız gereken adımda size yol gösterecek ipuçlarını Hisar Intercontinental Hospital Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Yılmaz Güneş’ten öğrendik.

Kalp damar hastalıklarının görülme oranının giderek arttığını ve bu hastalıkları oluşturacak risk faktörlerini önleyerek önemli bir adım atılacağını dile getiren Doç. Dr. Güneş; ‘Ne yazık ki çok oturan bir toplumuz. Öncelikle bunu değiştirmemiz gerekiyor; daha az yiyip daha çok yürümeli ve sigarayı bırakmalıyız.’ diye konuştu. İşte Dr. Güneş'in önerileri



1. Yediğinizi yaktığınızdan eminseniz yiyin (Daha az yemek daha çok aktivite). Yemekten vazgeçemem diyorsanız her şeyden ama az miktarda tüketin. Daha çok meyve ve sebze ağırlıklı beslenin. Hayvani gıdalardan ve katı yağlardan uzak durun.

2. Sigarayı bırakın. Çünkü sigara tansiyon, kolesterol gibi herhangi bir hastalığınız olmasa bile kalp krizine neden olabilir.

3. Düzenli bir şekilde her gün en az yarım saat yürüyüş yapın. Çünkü düzenli egzersiz kalp sağlığınızı korumanız için çok önemli ve gereklidir.

4. Akşam geç saatlerde yemek yemeği bırakın. Gece geç yemek afettir. Çünkü tok bir mideyle yatmak, özellikle bilinmeyen kalp damar hastalıklarını tetikleyerek kalp krizine neden olabilir.

5. Sağlıklıysanız bile en az yılda bir kontrollerinizi tekrarlayın. 30 yaşında en azından bir defa lipit panel, kolesterol, şeker ve kan yağınıza baktırın. Ancak risk grubundaysanız sağlık kontrolleriniz için 30 yaşını beklemeyin, daha erken davranın. Belli bir yaşın üzerindeyseniz sağlık kontrollerinizi kesinlikle ihmal etmeyin ve ilaçlarınızı düzenli olarak kullanın.