Yeni yılda yeni bir vücut

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Yeni bir yıl, fazla kilolardan kurtulmak için iyi bir motivasyon nedeni!..

Her yılbaşında olduğu gibi değişmez yeni yıl kararlarımızdan biridir diyete başlamak. Çünkü kendimizi daha kararlı hissederiz. Ama vazgeçmeden, kaytarmadan kilolarla vedalaşmak hiç kolay değil. Bu defa buna izin vermeyin. Diyet listelerine sıkışıp kalmaktansa, farklı bir yöntem deneyin. Biz diyoruz ki, işe beslenmeniz için özel bir günlük tutarak başlayabilirsiniz. Bunun için Uzman Diyetisyen Dilara Koçak’ın her yıl çıkardığı “İyi Yaşam Günlüğü”, iyi bir başlangıç olabilir. İlk kez tanışacaklar için bu yıl dördüncüsü yayınlanan günlük, merak ettiğiniz bir besinin kalorisini veya bazı aktivitelerle ne kadar kalori harcadığınızı hesaplama fırsatı verirken, amacınıza ulaşmanızı sağlayacak güncel konuları da içeriyor. Böylece siz bir yandan nasıl beslendiğinizi yazarken, diğer yandan nasıl beslenmeniz gerektiği konusunda yeni bir bakış açısı kazanabileceksiniz.



