Yeni bir yıl, fazla kilolardan kurtulmak için iyi bir motivasyon nedeni!..
Her yılbaşında olduğu gibi değişmez yeni yıl kararlarımızdan
biridir diyete başlamak. Çünkü
kendimizi daha kararlı hissederiz. Ama vazgeçmeden,
kaytarmadan kilolarla vedalaşmak hiç
kolay değil. Bu defa buna izin vermeyin. Diyet
listelerine sıkışıp kalmaktansa, farklı bir yöntem
deneyin. Biz diyoruz ki, işe beslenmeniz için özel bir günlük tutarak
başlayabilirsiniz. Bunun için Uzman Diyetisyen Dilara Koçak’ın
her yıl çıkardığı “İyi Yaşam Günlüğü”, iyi bir başlangıç olabilir. İlk
kez tanışacaklar için bu yıl dördüncüsü yayınlanan günlük, merak
ettiğiniz bir besinin kalorisini veya bazı aktivitelerle ne kadar kalori
harcadığınızı hesaplama fırsatı verirken, amacınıza ulaşmanızı
sağlayacak güncel konuları da içeriyor. Böylece siz bir yandan nasıl
beslendiğinizi yazarken, diğer yandan nasıl beslenmeniz gerektiği
konusunda yeni bir bakış açısı kazanabileceksiniz.