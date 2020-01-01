Birçok yetişkin yaşam stilindeki eksikliklerden yakınırken, bazıları da sağlıklı yaşam stilini ön plana çıkararak kusursuz bir hayat elde ediyor. İşte size 'kaliteli' bir hayatın anahtarını sunan bazı taktikler:

BAZI GIDALARI BİRBİRİYLE KARIŞTIRIN

Diyet yaparken dengeli beslenmek de önemlidir. Tüm hayati gıdalar ve mineralleri birlikte almak sizi sağlıklı kılacaktır. Çünkü bazı gıdaları tüketirken, vücudunuz için gerekli diğer mineralleri de alarak, diyetinizi daha işlevli bir hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda sağlıklı da kalabilirsiniz.

YEMEKLERİNİZİN PORSİYONUNU KONTROL EDİN

Beslenme uzmanları günlük yiyeceklerimizi küçük porsiyonlara bölerek her 2-3 saatte ufak parçalar yememizi öneriyor. Böylece büyük porsiyonlarınızı aynı anda yemeyip, birkaç saate bölebileceksiniz. Aşırı yemek yemeyerek, metabolizmanızı da korumuş olacaksınız.

BOL SU İÇİN



Vücudumuzun yüzde 70'i sıvı içerir ve bu yüzden de çok sıvıya ihtiyaç duyarız. Su sizin cildinize ihtiyaç duyan mineralleri sağlar ve uzun süre daha genç görünmenize neden olur.

VÜCUT ENDEKSİNİ YAKALAYIN

Vücudunuzu boyunuzla dengeli kiloda tutmak, kardiyovasküler ve diyabetik rahatsızlıklarla mücadele etmenizi sağlar. Sağlıksız gıdalarla beslenmek, size fazla kilolar getirir ve bu da döngüsel olarak sağlığınızı bozar. Bu nedenle ideal kiloya kavuşup, bunu korumanız gerekmektedir.

EGZERSİZ YAPMAYI BİR ALIŞKANLIK HALİNE GETİRİN

Egzersiz sadece kilo vermeye yaramaz. Aynı zamanda fiziksel ve ruhsal sağlığınıza da korur. Sürekli egzersiz yaptığınızda kendinizi çok daha zinde hissedersiniz. Kilonuz fazla ise verebilirsiniz. Ya da diyet harici yaptığınızda vücut endeksinizi korur.

ÇALIŞMA TEMPOSUNDA RAHATLAMAK İÇİN ARA VERİN

Sürekli çalışmak ve ara vermemek sağlığınızı kötü yönde etkileyebilir. Yoğun iş temposunda mutlaka ara verip kendinizi stres veren öğelerden arındırmanız gerekir. Eğer işleriniz nedeniyle uzun bir tatil yapamıyorsanız mutlaka sevdiğiniz şeylere vakit ayırın. Bunun için yoga, meditasyon yapın ya da arada sırada vücudunuzdaki gerginliği yok etmek için masaj yaptırmayı deneyin. Meditasyonu evinizde yapabilir, boş vakitlerinizde spa'ya giderek gerilimlerinizden kurtulabilirsiniz.

KADEMELİ OLARAK HATA STİLİNİZDE DEĞİŞİKLİKLER YARATIN

Tekdüze bir hayat size çok fazla bir şey getirmez. Sonuçta Roma da bir günde inşa edilmemiştir. Bu yüzden hayatınızda sizi mutlu kılacak olan bazı alışkanlıklara yönelin. Sağlıklı beslenip, düzenli egzersiz yapmak bunlar arasında. Size verilen hayatı bir armağan olarak görün ve onu güzelleştirmenin yollarını arayın.

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