Yılbaşı geceniz zehir olmasın!

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Ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durarak, keyifli bir yılbaşı gecesi geçirebilir; ertesi gün 'akşamdan kalma' olmaktan kurtulabilirsiniz!

Diyetisyen Ayda Erken, yılbaşı gecesi beslenmenin çok önemli olduğunu belirterek, yılbaşının zehir olmaması için neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.



Nihayet bir yıl boyunca beklediğimiz gün geldi! Yılbaşı akşamı bazı insanlar için eğlence odaklı düşünülen anlamlı bir kutlama tarihidir. Ancak pek çoğumuz için de bir takım kararlar almak, yaşam tarzımızda değişiklik yapmak, yeni bir şeylere başlamak ve kendimizi yenilemek için hoş bir başlangıç tarihidir. Bu motivasyonla yola çıkmak gerçekten etkili bir çözümdür. Bu kadar anlam yüklediğimiz bir geceyi mutlu hatırlamak ve tadında kutlamak için alacağımız önlemler arasında en önemlisi beslenmedir. Çünkü tam bir kutlama havasında geçen bu gecede yemeklerin, mezelerin ve alkolün dozu maalesef fazlasıyla kaçmaktadır. Ertesi gün tüm bunların vücutta yarattığı baş ağrısı, ağırlık ve yorgunluğu düşünürsek yeni kararlarımızı uygulamak için ihtiyacımız olan enerjiyi ve morali nasıl elde edebiliriz...



