Yılların cildiniz üzerindeki oyununu kazanmaya hazır olun! 20’ler 30’lar ve 40’lar gerçekten neye ihtiyaç duyarlar? Bu sorunun cevabı için ihtiyacınız olan tek şey cildinizi iyi tanımak ve reçeteye uymak!
Eda Şentürk
Aynanın karşısında ilk kırışıklıklarınızı keşfettiğinizde neler hissetmiştiniz? Çoğu kadın ilk kırışıklıklarla karşılaştığı an büyük bir paniğe kapılıp tüm anti-aging kremlerini neredeyse aynı anda kullanmaya başlar. Hızlı bir çözüm için yapılabilecek en son harekettir bu oysaki. Evet, biz kadınların tonlarca ürüne tonlarca parayı harcadığı bir gerçek! Güvenebileceğimiz ve sorunlarımızla başa çıkabilecek ürünlerin varlığı da… Ama 20’li yaşlarda aynı anda 15 ürün birden kullanmak ya da tek bir cilt sorununuz varken boş yere krem israfı yapmak en büyük yanlış. Şimdi hem cildinize hem de cüzdanınıza iyi gelecek tavsiyelere bir göz atın ve yaşınıza uygun ürünleri keşfetmeye bakın.