Yüksek tansiyon böbrekleri tehdit ediyor!

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Kalp yetmezliği, miyokard enfarktüs ve inme gibi ciddi hastalıklara neden olan yüksek tansiyon, böbrekleri de tehdit ediyor.

Prof. Dr. Kayser Çağlar, yüksek tansiyonun böbrekleri tehdit ettiğini söyledi. Çağlar, "Kalp yetmezliği, miyokard enfarktüs ve inme gibi ciddi hastalıklara neden olan yüksek tansiyon, böbrek yetmezliğinin de en önemli nedenlerinden" diye konuştu.



Memorial Ankara Hastanesi Nefroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Çağlar, yüksek tansiyona ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yüksek tansiyonun, hastaların büyük çoğunluğunda herhangi bir belirti vermeden ilerlediğine dikkat çeken Çağlar, "Bu rahatsızlığın erken dönemde kontrol altına alınması hayati önem taşıyor." dedi.



'KONTROLSÜZ KAN BASINCI BÖBREK DAMARLARINI DARALTIYOR'

Prof. Dr. Çağlar, "Kalpten pompalandıktan sonra kanın organ ve dokulara erişmesi için belirli bir basınç gereklidir. Hipertansiyon, bu basıncın organ ve dokulara zarar verecek düzeyde yükselmesidir. Kan basıncının ölçümü tansiyon ölçüm cihazları ile yapılmaktadır. Bu cihazlarla yapılan ölçümden 'büyük' ve 'küçük' tansiyon olmak üzere iki farklı değer elde edilir. Kan basıncının yüksekliği arttıkça hipertansiyona bağlı kalp ve damar hastalığı gelişme riski de artmaktadır." şeklinde konuştu.



Kontrolsüz kan basıncının böbrek damarlarında daralma, zayıflama ve katılaşmaya neden olduğuna da dikkat çeken Çağlar, şunları ifade etti: "Hipertansiyon böylece böbrek damarlarına zarar vererek böbreğin fonksiyonunu bozabilir. Bunun sonucunda böbreğin süzme fonksiyonu azalır ve vücutta oluşan artık ürünleri, fazla su ve tuzu uzaklaştıramaz. Böbrek ayrıca kan basıncının düzenlenmesinde de rol alan bir organdır. Hipertansiyon böbrek yetmezliğine yol açabilirken, böbrek hastalığı da kan basıncını yükseltebilmekte ve kontrolünü güçleştirmektedir."



'İDRAR TETKİKİ YAPILMALI'

Prof. Dr. Çağlar, böbrek hastalığının tanısında ise idrar tetkiki, bazı kan testleri ve radyolojik incelemeler kullanıldığını söyledi. Çağlar, "İdrar tetkikinde protein görülmesi böbrekte bir hasar olduğunu gösteren ilk işaret olabilir. Bunun dışında, idrarda kan hücrelerinin görülmesi de bir anormalliği işaret eder. Radyolojik olarak ultrasonografi ile böbreklerin incelenmesi de hastalığın değerlendirmesinin çok önemli bir parçasıdır" ifadelerini kullandı.



'KAN BASINCI KONTOL ALTINDA TUTULMALI'

Prof. Dr. Çağlar, hipertansiyona bağlı olarak gelişebilen böbrek hastalığını önlemenin ancak kan basıncının kontrol altına alınması ile mümkün olabileceğin dile getirdi. Çağlar, "Öncelikle hipertansiyon riski olan kişilerin, kan basınçlarını zaman zaman kontrol ettirmeleri büyük önem taşımaktadır. Sağlıklı beslenme, tuzdan kısıtlı diyet, fiziksel aktivite, fazla kiloların verilmesi ve sigaranın bırakılması her hipertansiyon hastasının uygulaması gereken önlemlerdir. Bu hastalar ayrıca; doktorları tarafından verilen ilaçları düzenli olarak kullanmalı, evde kan basıncı takiplerini yaparak doktorları ile paylaşmalı, kontrollerini ihmal etmemeli, ilaçlarını doktora danışmadan kesmemeli veya değiştirmemelidir" tavsiyelerinde bulundu.



(CİHAN)