Yürüyüş günlük hayatımıza adapte edebileceğimiz kolay bir egzersiz.

Her gün günlük hayatımızı sürdürebilmek için yaptığımız bu eylemle kilo vermek şaşırtıcı gelebilir. Ancak araştırmalar yürüyüşün hem genel sağlığımıza hem de fitness düzeyimize birçok faydasının olduğunu gösteriyor. Tabii ki nasıl yürüdüğümüz bu noktada büyük önem taşıyor. Örneğin Virginia Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma hızlı tempoda kısa yürüyüşlerle, normal tempoda uzun yürüyüşlerin kombine edilmesi ile oluşan çalışmanın obez kadınların kilo vermesinde en etkili yöntemlerden biri olduğunu ortaya koyuyor. İşte kilo vermek için izleyebileceğiniz iki farklı yöntem:



1- Adım adım: İyi bir sağlık ve kilo kontrolü için günde 10 bin adımla başlayın. 10 bin adımı kolaylıkla yürüyebildiğiniz noktada hedefi yükseltebilir, 15-20 bin adıma çıkabilirsiniz.



2- Süreyi baz alın, bölün: Adım ölçer ile adımlarınızı saymak yerine yürüdüğünüz süreyi de baz alabilirsiniz. Haftada 5 kez 30 dakika yürümeyi hedefleyin. Bu günlük 30 dakikalık yürüyüşleri zaman sıkıntınız olduğunda 10’ar dakikaya da bölebilirsiniz. Kısa yürüyüşlerde genellikle daha hızlı yürüyebildiğimiz düşünülürse, 30 dakika yavaş yürümekten daha etkili bile olabilir.



* Formsante dergisinden alınmıştır.