Yüzme havuzlarındaki tehlike

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Uzmanlar yüzme havuzlarındaki hastalık riskine karşı uyarıyor.

Halk Sağlığı Müdürü Dr. Hasan Kaya, hijyen kurallarına uyulmadığı taktirde en iyi havuzlarda bile kirlilik ve hastalık riski kaçınılmaz olduğunu belirterek alınabilecek bazı önlemlerle olası hastalık riski en aza indirgenmiş olacağını bildirdi.



Dr. Kaya, yaptığı açıklamada, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların serinlemek için tercih ettikleri yüzme havuzlarında güvenlik ve hijyen ile ilgili tedbirlerin alınmadığı takdirde muhtemel sağlık sorunları ve kazaların yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu belirtti.



Uygunsuz yüzme havuzlarının bulaşıcı hastalıklar, alerjik rahatsızlıklar, travmalar, kas iskelet zorlanmaları ya da boğulma gibi önemli sağlık sorunlarına yol açabileceğini ifade eden Dr. Kaya, havuz sularından bulaşan en yaygın hastalığın ishal olunduğunu bildirdi.



"Havuza girmeden önce sabunla duş alın"

Havuz sularından dış kulak ve orta kulak yolu iltihabı, sinüzit, göz, deri, mide-bağırsak ve solunum yolu enfeksiyonları görülebildiğini, temiz olmayan havuz suyunun deri, kulak, göz ve solunum yolu enfeksiyonlarının ortaya çıkmasına da yol açabildiğini kaydeden Dr. Kaya şunları söyledi:



"Kullanıcılar tarafından hijyen kurallarına uyulmadığı taktirde en iyi havuzlarda bile kirlilik ve hastalık riski kaçınılmazdır. Yüzme havuzlarını kullanırken dışarıda kullanılan ayakkabılar ile havuz bölgesine girilmemesi, yüzme havuzunun mayo ve bone giyerek kullanılması, havuza girmeden önce sabun ile duş alınması ve mutlaka havuz girişlerindeki ayak yıkama havuzlarının kullanılması, göz enfeksiyonlarından korunmak için yüzme gözlüğü, kulak enfeksiyonlarından korunmak için tıkaç kullanılması gibi alınabilecek bazı önlemlerle olası hastalık riski en aza indirgenmiş olacaktır."



Yüzme havuzlarında yapılan en son analiz sonuçları kullanıcıların görebileceği bir panoya asılmalı veya elektronik olarak ilan edilmesi gerektiğini vurgulayan Kaya, vatandaşların kullandığı havuz sularının dezenfekte edildiğinden emin olunması tavsiyesinde bulundu.



(AA)