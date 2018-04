Zatürreden korunmak için bunları yapın

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Kış mevsiminin sık görülen hastalığı zatürreden korunma yolları...

Hisar Intercontinental Hospital Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Serhat Fındık’tan zatürre belirtileri ve zatürre tedavisi konusunda bilgi aldık.



Zatürrenin akciğerlerin mikrobik hastalığı olduğunu dile getiren Prof. Dr. Fındık; "Zatürre genel olarak çok tehlikeli bir hastalık olmakla birlikte; erken tanı, erken teşhis ve uygun tedavi ile hiç iz bırakmadan iyileşir. Zatürrenin en temel belirtileri ateş, öksürük, balgam, balgamda kan, göğüs ağrısı, nefes darlığı, iştahsızlık, terleme, kilo kaybı ve üşümedir. Çocuklardaki en önemli bulgu; yüksek ateş, hırıltı, nefes darlığı ve hareketlerinde azalmadır. Pek çok akciğer hastalığı ile benzerlik gösterir. En çok bronşit, mikrobik olmayan akciğer tutulumları, akciğere pıhtı atması, KOAH, akciğer içerisine kanamalar veya akciğer kanseri bu tabloyla karışabilir" açıklamasında bulundu.



Kimler risk altında?

• Sigara içenler,

• Alkol tüketenler,

• Bağışıklık sisteminde problem olanlar,

• 80 ve daha ileri yaştakiler,

• Beslenme bozukluğu ya da bağışıklık sistemi problemleri yaşayan özellikle 10 yaş altındaki çocuklar,

• Romatizma tedavisi (romatizma tedavisinde kullanılan bazı ilaçlar bağışıklık sistemini baskıladığı için) görenler,

• Dalağı alınanlar,

• Yoğun stres yaşayanlar,

• Sağlık personelleri



Zatürre teşhisi nasıl konulur?

Öncelikle hastalığın belirtileri sorgulanır. Fizik muayene, akciğer grafisi ve kan tahlillerinin ardından tanı net olarak konulur. Tanının konulma aşamasında zatürreyi çağrıştıran her belirti dikkate alınarak hemen tedaviye başlanması gerekir. Çünkü geç teşhis, zatürrenin yayılmasına neden olur. Enfeksiyon diğer akciğere sıçrayarak iki akciğeri birden tutabilir; mikrop kana karışarak diğer organlara ulaşabilir. Değişik organlarda apselere yol açabilir.



Zatürreden Korunmak Mümkün!

• Sigara içmeyin.

• Çevrenizde sigara içilmesine izin vermeyin.

• Alkolden uzak durun.

• Sıcak soğuk geçişinde kıyafetlerinize dikkat edin. Hava alacağım diyerek üzerinize bir şey almadan aşırı soğuğa çıkmayın.

• C vitamini yönünden zengin meyveleri; özellikle portakal, nar ve greyfurt suyunu tüketin.

• Hafta içi ve hafta sonu aynı saatlerde yatıp aynı saatlerde kalkın. Çünkü yapılan son araştırmalara göre uyku düzensiz olduğu zaman bağışıklık sistemi zayıflıyor.

• Başta antibiyotikler olmak üzere lüzumsuz ilaç kullanmayın.

• Her yılın Eylül-Kasım ayları arasında mutlaka grip aşısı olun.

• Risk faktörlerini taşıyorsanız 8 yıl koruyuculuğu olan zatürre aşısı yaptırın.



Kimler zatürre aşısı yaptırmalıdır?

• 80 yaşın üstündeki kişiler,

• 10 yaşın altında astım, akciğerlerinde veya bağışıklık sisteminde problem olan çocuklar,

• Sağlık personelleri,

• KOAH gibi akciğer hastalıkları olanlar,

• Kanser olanlar,

• Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç kullanmak zorunda olanlar.