Zayıflatan mucizeler yalan mı?

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Greyfurt suyu kilo verdirir mi? Lahana çorbasıyla kısa sürede incelmek mümkün mü? Kiraz sapı çayı etkili bir form çayı mı? Yoksa tüm bunlar birer ZAYIFLAMA MİT’İ olmaktan öteye geçmiyor mu?

Yazı: Seçil Kılıç / Seninle

Lahana suyu mucizesi

Kısa sürede kilo verdirici olarak gösterilen lahana suyunun aslında kilo vermede hiçbir etkisi yok. Dr. Ahmet Karaçam, lahana suyunun kilo verdirdiğine dair bilimsel olarak bir kanıtın bulunmadığını belirtiyor. Suyu yerineyse yaprakları kullanılarak hazırlanacak lahana yemeklerinin ve çorbasının tam bir lif deposu olduğunun altını çiziyor. Öte yandan, lahana yaprakları kilo verdirmese de güçlü bir ödem çözücü. Lahananın kilo verdirdiği efsanesi de aslında buradaki bir yanlış anlaşılmadan kaynaklanıyor. Vücuttaki ödem miktarı lahana sayesinde azaldıkça kiloda azalma oluyor. Ancak kaybedilen yağ değil, ödem. Lahanayı tüketmenin en sağlıklı yoluysa yağ ve tuz ilave etmeden, limon, sirke veya balsamikle tatlandırarak tüketmekten geçiyor.

