Zencefilin faydalarını vücudumuzdaki rahatsızlıklara göre sınıflandırıp açıkladık. Zencefil nasıl tüketilir sorusunu cevaplandırmaya çalıştık.

Zencefil Güney Asya kökenli şifalı bir bitki, Asya mutfağının vazgeçilmez baharatı. Vücutta enfeksiyonlarla savaşmaktan sindirim sistemi sorunlarına, üst solunum yolları hastalıklarının tedavisinden bağışıklığı güçlendirmeye kadar pek çok faydası var. Aktarlarda hatta marketlerde bile çok kolay bulabileceğiniz zencefilin üç formu bulunyor. Taze zencefil, kurutulmuş zencefil ve toz zencefil. Zencefilin içeriğinde B3, B6, C vitaminleri, demir, kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum ve magezyum gibi mineraller bulunuyor. Bu yazıda zencefilin faydalarını detaylı bir şekilde açıklayıp, nasıl tüketildiğine bakmak istedik.





Zencefilin Faydaları

Zencefil vücudumuzda pek çok farklı rahatsızlığa iyi geliyor. Bunları sizin için belli başlıklar altında topladık ama önce Zencefil kullanan kişilerde kalp krizi riskinin az görüldüğü bilgisiyle başlayalım. LDL kolesterolü düşürücü etkisi olan zencefil ayrıca sağlıklı kan şekeri seviyesinin korunmasına da yardımcı olur.







Zencefil vücudumuzda pek çok farklı rahatsızlığa iyi gelir.





Zencefilin Mideye Faydaları

Zencefil, bağırsak hareketlerini düzenleyerek kabızlığı önler. Mide ve bağırsaktaki gazı söktürür ve mide bulantısına iyi gelir. Hamilelik, araç tutması, kemoterapi gibi kuvvetli ilaç kullanımı durumlarında, mide bulantısına karşı etkili olduğu bilinir. Ayrıca ülser ve reflüyü rahatlatıcı özelliği de dikkat çekicidir.





Zencefilin Solunum Yollarına Faydaları

Zencefil, solunum yolları hastalıkları olan soğuk algınlığı, grip ve bronşit tedavisinde oldukça etkili. Sıcak içilen zencefil çayının boğaz iltihaplarını temizlediği ve geniz akıntısını kestiği bilinir.





Zencefilin Ağrı Kesici Özelliği

Zencefil doğrudan ağrıyı kesebildiği gibi ağrıya neden olan iltihaplanmaları da hafifletiyor. Adet sancısı ve kramplarına karşı da kullanılabilecek çok etkili bir bitkisel çözüm olarak tercih ediliyor. Yapılan bir araştırmada regl döneminde kadınlardan 1 gram zencefil tozu almaları istenmiş ve çalışmaya katılan kadınlarda ağrıların azaldığı gözlemlenmiş.





Zencefil Nasıl Tüketilir

Zencefili toz şeklinde tüketebilirsiniz. Baharat olarak yemeklerinizin içine, salatalara ve içeceklerinizin içine katabilirsiniz. Zencefilli kurabiye en sevilen tatlılardan biri. Genellikle kepekli undan veya tam buğday unundan yapılan zencefilli kurabiye hem tatlı ihtiyacınızı karşılar hem de fazla kalori almanızın önüne geçer.



Zencefilin bir diğer faydası da yağ yakımını arttırmak ve metabolizmayı hızlandırmak. Bu yüzden öğünlerinizde biraz toz zencefil kullanmanız kilo vermenize de yardımcı olur. Zencefil genel olarak çay şeklinde tüketilir. Özellikle kış aylarında solunum yolları rahatsızlıkları baş gösterdiğinde zencefil çayı harika bir kurtarıcı olacaktır.





Zencefil Çayı Nasıl Yapılır?

Kış çayı olarak satılan karışımların içine de ekleyebileceğiniz gibi zencefili tek başına da demleyebilirsiniz. Bu çay için bizim tercihimiz taze zencefil. Tadı biraz acı gelebilir. Ama içine biraz bal katarak doğal bir biçimde tatlandırmanız mümkün.



Zencefilin kabuğunu soyduktan sonra rendeleyin. 2-3 santim boyutunda bir zencefil bir bardak çay için yeterli olacaktır. Bir süzgeç içine yerleştirip bardağınızda 5 dakika boyunca demleyin. İçine limon koyarsanız etkisini daha da arttırabilirsiniz.





