Hangi ilaçlardan sonra kahve içmemek gerekir?
Günlük rutinimizin vazgeçilmezi olan bir fincan kahve, bazen sandığımızdan daha karmaşık bir etkiye sahip olabilir. Kahvedeki temel etken madde olan kafein, bazı ilaçların vücutta emilimini, parçalanmasını ve atılım hızını doğrudan etkileyebilir...
Birçoğumuz için gün, ilk kahvemizi içmeden başlamıyor. Hem rahatlatıcı hem enerji verici olan kahve, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri. Ancak sabah kahveniz zararsız gibi görünse de, bazı ilaçlarla etkileşime girerek etkilerini azaltabilir ya da yan etki riskini artırabilir.
The Independent'ta yer alan habere göre; uzmanların ve sağlık otoritelerinin uyardığı, kahve ile etkileşime giren ve dikkat etmeniz gereken başlıca ilaç grupları...
Tiroid İlaçları (Levotiroksin)
Tiroid bezinin yetersiz çalıştığı durumlarda kullanılan levotiroksin içerikli ilaçlar, kahve ile etkileşime giren ilaçların başında gelir.
Etkileşim: Kafein, ilacın bağırsaklardan emilimini ciddi ölçüde azaltır. Araştırmalar, ilacın kahve ile alınması durumunda etkinliğinin yarı yarıya düşebileceğini gösteriyor.
Öneri: Tiroid ilaçlarınızı aldıktan sonra en az 60 dakika (tercihen 4 saat) boyunca kahve, çay veya kafein içeren başka bir içecek tüketmekten kaçının. Sadece su ile alım yapın.
Soğuk Algınlığı ve Astım İlaçları (Bronkodilatörler)
Nefes yollarını açmak için kullanılan bazı ilaçlar ve yaygın soğuk algınlığı ilaçları, kafeinin uyarıcı etkisiyle birleşince tehlikeli olabilir.
Etkileşim: Teofilin gibi bronkodilatörler ve bazı dekonjestanlar (burun tıkanıklığı gidericiler) zaten merkezi sinir sistemini uyarır. Kahvedeki yüksek kafein, bu uyarıcı etkiyi şiddetlendirerek sinirlilik, gerginlik, kalp çarpıntısı, titreme ve uykusuzluk riskini ciddi şekilde artırır.
Öneri: Bu ilaçları kullanırken kahve ve enerji içeceği tüketimini minimuma indirin.