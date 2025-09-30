Hangi ilaçlardan sonra kahve içmemek gerekir?

Birçoğumuz için gün, ilk kahvemizi içmeden başlamıyor. Hem rahatlatıcı hem enerji verici olan kahve, dünyanın en çok tüketilen içeceklerinden biri. Ancak sabah kahveniz zararsız gibi görünse de, bazı ilaçlarla etkileşime girerek etkilerini azaltabilir ya da yan etki riskini artırabilir.