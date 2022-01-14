Haşimato nedir, belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Nasıl beslenmeli?

Hashimato hastalığı, bağışıklık sisteminin bozukluğu sonucu ortaya çıkan tiroit bezi iltihabıdır. Peki, Haşimato hastalığı nasıl tedavi edilir? Haşimato hastalığında beslenme nasıl olmalı? Beslenme Uzmanı Uzm. Diyetisyen Yasemin Bekmezci, Haşimato hastalığı hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizin için anlattı.

HAŞİMOTO HASTALIĞI NEDİR?

Öncelikle haşimoto hastalığı nedir? Bekmezci bu soruyu şöyle yanıtlıyor:Haşimato hastalığı, bağışıklık hücrelerinin tiroid bezine saldırması ile ortaya çıkan otoimmün bir hastalıktır. Bu durum yıllar içinde troid bezinde inflamasyonla birlikte hasara ve hipotroidi olarak adlandırılan, troid bezinden yeterince hormon salınamamasına neden olur. Haşimato hastaları dönem dönem hipertroidi (troid bezinin hızlı çalışması) durumu da yaşayabilmektedir.

HAŞİMOTO BELİRTİLERİ NELERDİR?

Genel olarak Haşimoto belirtileri şu şekildedir:

yorgunluk,

halsizlik,

kilo alımı,

kabızlık,

üşüme,

kuru cilt,

unutkanlık,

konsantrasyon bozuklukları,

depresif hal, kas ağrıları

egzersizde isteksizlik





Haşimato hastalığı tanısı nasıl konur?

Tanı için kanda TSH, T3 ve T4 hormonlarına; anti-TPO ve anti-TG antikor düzeylerine bakılır. Tiroidin yapısı ve büyüklüğü için ultrason testi yapılır. Asıl ayırıcı tanı, kanda anti-TPO ve anti-TG antikorlarının yükselmesidir.

Haşimato hastalığının sebepleri nelerdir?

Haşimato hastalığının oluşumunda pek çok nedenden bahsedilmektedir. Ancak son çalışmalar, pek çok hastalıkta olduğu gibi Haşimato hastalığında da kök sorunun bağırsak hasarından kaynaklandığı düşünülmektedir. Kötü beslenme, kronik stres, enfeksiyonlar, ilaçlar, çevresel kirleticiler, besin eksiklikleri sonucunda bağırsak florasıyla birlikte bağırsaktaki bütünlüğün bozulması, zamanla otoimmün hastalıklara neden olmaktadır. Kişinin genetik yapısına göre de bu otoimmün hastalıklar şekillenmektedir.

Haşimato hastalığının tedavisi nasıl yapılır?

Bütün otoimmün hastalıklarda olduğu gibi Haşimato hastalığında da tedaviye bağırsakları düzeltmekle başlamak gerekmektedir. Bağırsak terapisinde beslenme en önemli adımlardan biridir. Bu noktada, kişiye özel, eliminasyon diyeti olarak bahsedilen özel bir beslenme programı uygulanır.

Programda özellikle inflamasyona sebep olan gıdalar (gluten, süt ve ürünleri gibi) belli bir süre beslenmeden çıkarılır, bağırsak duvarını iyileştirici besinler (et-kemik suları, rengarenk sebzeler, fermente gıdalar, prebiyotikler gibi) eklenir, kişinin eksik olan vitamin ve mineralleri yerine koyulur ve bağırsak florası düzeltilerek takip yapılır.

Beslenmeyle birlikte bağırsakların bozulmasına sebep olan diğer riskler de mutlaka göz önünde bulundurularak bütünsel bir bakış açısıyla tedavi gerçekleştirilmelidir. Bu programın, fonksiyonel tıp alanında eğitim almış doktor ve diyetisyen işbirliği ile yürütülmesi çok önemlidir.

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