Hastalık dönemi: Grip ve Covid'i nasıl ayırt edeceğiz?

Grip ve Covid-19’a neden olan virüsler aynı mı?

Her iki hastalık da virüs kaynaklıdır ancak etkenleri farklıdır. Grip, influenza virüsünün yol açtığı bir enfeksiyonken; Covid-19, SARS-CoV-2 adlı farklı bir virüsle ortaya çıkar. Virüslerin neden olduğu bu hastalıklarda antibiyotiklerin etkisi yoktur. Grip için bazı antiviral ilaçlar bulunsa da bu ilaçların etkili olabilmesi, şikâyetlerin başlamasından sonraki ilk iki gün içinde kullanılmasına bağlıdır. Covid-19 için ise hastalığı doğrudan ortadan kaldıran spesifik bir ilaç bulunmamaktadır. Günümüzde Covid-19 genellikle daha hafif seyretse de grip hâlâ ağır ve yatak düşürücü tabloya yol açabilmektedir.