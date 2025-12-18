Hastalık dönemi: Grip ve Covid'i nasıl ayırt edeceğiz?
Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Prof. Dr. Fatma Nurhayat Saydam, grip ve Covid-19’un benzer yönlerini, ayırt edici özelliklerini ve bu hastalıklarla ilgili en çok merak edilen noktaları anlattı...
Grip ve Covid-19, özellikle kış aylarında daha sık karşımıza çıkan ancak bazı dönemlerde yaz aylarına kadar uzayabilen viral enfeksiyonlardır. Belirtilerinin bir kısmı benzer olduğu için bu iki hastalık çoğu zaman birbirine karıştırılabilmektedir. Oysa etken virüslerden hastalığın başlangıç şekline, belirtilerin şiddetinden olası risklere kadar önemli farklılıklar bulunmaktadır.
Grip ve Covid-19’a neden olan virüsler aynı mı?
Her iki hastalık da virüs kaynaklıdır ancak etkenleri farklıdır. Grip, influenza virüsünün yol açtığı bir enfeksiyonken; Covid-19, SARS-CoV-2 adlı farklı bir virüsle ortaya çıkar. Virüslerin neden olduğu bu hastalıklarda antibiyotiklerin etkisi yoktur. Grip için bazı antiviral ilaçlar bulunsa da bu ilaçların etkili olabilmesi, şikâyetlerin başlamasından sonraki ilk iki gün içinde kullanılmasına bağlıdır. Covid-19 için ise hastalığı doğrudan ortadan kaldıran spesifik bir ilaç bulunmamaktadır. Günümüzde Covid-19 genellikle daha hafif seyretse de grip hâlâ ağır ve yatak düşürücü tabloya yol açabilmektedir.
Kuluçka süresi ve hastalığın başlangıcı nasıl farklılık gösterir?
Gripte, virüsle temas sonrası hastalık genellikle birkaç gün içinde, çoğu zaman beş gün dolmadan ortaya çıkar. Covid-19’da ise bu süre uzayabilir ve belirtiler 14 güne kadar gecikebilir. Grip hastalığı çoğu zaman ani başlar; hastalar kendilerini bir anda çok kötü hissettiklerini ve şikâyetlerin hangi saatte başladığını net olarak ifade edebilir. Covid-19 ise daha yavaş ve sinsi bir başlangıç gösterebilir.
Gripte hangi belirtiler daha ön plandadır?
Gripte ani başlayan yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, gözleri hareket ettirirken artan göz arkası ağrısı, kuru öksürük ve boğaz ağrısı sık görülür. Kas ve eklem ağrıları çoğu zaman çok belirgindir ve bazı hastalarda bu ağrılar nedeniyle yataktan kalkmak veya yürümek dahi zorlaşabilir. Bu yönüyle grip, günlük yaşamı kısa sürede ciddi şekilde etkileyen bir hastalık tablosu oluşturur.