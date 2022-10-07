Hipermetrop nedir? Belirtileri nelerdir? Nasıl tedavi edilir? Sorularla hipermetrop

Görme duyusu ile ışık, biçim, boyut, uzaklık, renk ve konum ile varlıkların uzayda pozisyonları ve birbirleriyle ilişkileri algılanır. Görme duyusunda bir bozukluk olmadığında, birey tüm öğrenmelerinde öncelikle görme yetisini kullanır. Üç yaşa kadar yaşanan olaylar, insanlar ve nesneler hakkındaki bilgilerin birçoğu görme duyusu kullanılarak sağlanır. Görme duyusunun çevreden kolaylıkla, aralıksız, çeşitli ve zengin uyaran sağlaması onu diğer duyulardan farklı kılmaktadır. Bebeklik ve çocukluk döneminde görme duyusu; Hareket için bir başlangıç oluşturur. Denetim ve eş güdümü uyarır. Motor becerilerin gelişiminde model oluşturacak veriyi sağlar. Vücut imajının oluşmasına yardımcı olur. Dokunma ve iletişim için motivasyonu destekler. Bilişsel ve kavram gelişiminde önemli rol oynar. Tüm bu kazanımlar bireyin erişkinlik dönemindeki davranışlarını biçimlendirir. Fakat görme duyusunun zayıflığı da göz bozukluğuna sebebiyet verir. Peki hipermetrop nedir? Belirtileri nelerdir? Acıbadem Dr. Şinasi Can (Kadıköy) Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Şahbaz, hipermetropu anlattı. (Bu makalenin ardından miyop nedir başlıklı yazıya da bakabilirsiniz)

HİPERMETROP NEDİR?

Hipermetrop veya yakını bulanık görme, esas olarak çocukları etkileyen yaygın bir görme sorunudur. Hipermetrop olan bir gözde, göze giren ışık ışınları, doğrudan retina üzerine değil, retinanın arkasına odaklanır. Tipik olarak bunun nedeni, yakını göremeyen kişinin göz yuvarının normalden daha kısa olmasıdır.

Pek çok çocuk hipermetrop olarak doğar ve göz gelişimi normal büyümeyle uzar. Büyüme dönemi boyunca göz gelişimi devam eder ve sonunda hipermetrop azalarak ortadan kalkar. Hipermetropi sıklığı, 6 yaşındaki çocuklarda yüzde 8,4; 9 ile 14 yaşındaki çocuklarda yüzde 2 ile 3 aralığında ve 15 yaşındaki çocuklarda yaklaşık yüzde 1 civarındadır. Hipermetroplar genellikle uzaktaki nesneleri net görebilir, ancak yakındaki nesnelere odaklanırken zorluk yaşar. Hipermetrop kişiler bazen yakın mesafede iş yaparken baş ağrıları veya göz yorgunluğu yaşayabilir ve gözlerini kısabilir veya yorgun hissedebilirler.

Hipermetropide genetik faktörler de miyopide olduğu gibi önemli rol oynar.

40 yaşından sonra insanlar arasında yakın görme sorunlarına da neden olan hipermetropi ise presbiyopi ile karıştırılır. Burada sorun yaş ile beraber göziçi lensinin esnekliğinin azalmasıdır. Hipermetropi kusuru gözlük veya kontakt lensler ile düzeltilebilir. Gözlüklerin veya kontakt lenslerin her zaman veya okuma yaparken, bir bilgisayarda çalışırken veya diğer yakın çalışma yaparken takılması gerekebilir.

HİPERMETROP BELİRTİLERİ NELERDİR?

Hipermetrop kişilerin uyum yaparak düzelttikleri kusurları sebebiyle çeşitli yakınmaları olur. Bu belirtiler;