HPV farkındalık dansı bu yılki “ESGO Dünya Jinekolojik Kanserler Konferansı”na damga vurdu

Avrupa Jinekolojik Onkoloji Derneği ESGO’nun 24. Kongresi, 18 yıl aradan sonra bu yıl ikinci kez İstanbul’da gerçekleştirildi. Alanında önde gelen pekçok jinekolog, tıbbi onkolog ve cerrahların yer aldığı Kongre’de, dünya genelinde yılda 1,3 milyon kadının etkilendiği jinekolojik kanserlerle ilgili en son gelişmeler ve tedavideki yenilikler paylaşıldı.

Bilim ve Sanat el ele verdi, ‘Farkındalık’ Dansı büyüledi!

Pİ Kadın Kanserleri Derneği’nin HPV aşısının önemine ve ücretsiz olmasına dikkat çekmek amacıyla başlattığı kampanyaya destek olmak için, 18 yaşındaki lise öğrencisi, genç dansçı, Alya Dormen’in hayata geçirdiği “HPV Farkındalık Dansı’’, bu yılki “ESGO Dünya Jinekolojik Kanserler Konferansı”nın en dikkat çekici etkinliği oldu. Pİ Kadın Kanserleri Derneği’nin “KIZIMA İYİ GELECEK, BİZE İYİ GELECEK’’ adını verdiği ve geçtiğimiz yıl başlattığı kampanya; kız çocuklarının, genç kızların HPV aşısı yaptırarak rahimağzı kanserinden korunabileceğine vurgu yapıyor ve maddi gücü olmayan ailelerin kız çocuklarına ücretsiz HPV aşısı sağlamayı hedefliyor.

Aşı ile önlenebilen tek kanser türü!

20 Eylül 2022’de “1 yılda 1000 aşı’’ hedefiyle yola çıkılan kampanyayla ilgili, Pİ Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Arzu Karataş şunları söyledi: “Tüm dünyada her gün 7 kadın rahimağzı kanserine yakalanıyor, her gün 3 kadın ise hayatını kaybediyor. Ülkemizde ise her yıl yaklaşık 2 bin kadın bu kanser türüyle tanışıyor. Oysa rahim ağzı kanseri, aşı ile önlenebilir tek kanser türü. Dernek olarak istedik ki, hem ülkemizde bu farkındalık artsın hem de bu aşıyı çocuklarına yaptırmak isteyen ama maddi gücü olmayan ailelere destek olalım. Ve nihayet “1 yılda 1000 aşı’’ olarak koyduğumuz hedefe şimdiden ulaşmış olmanın mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu projede bizlere başından beri en büyük desteği sunan Alya Dormen’e ve Ayşe Arman’a gönülden teşekkürlerimi sunuyorum.’’