İçmedim dedi, kimse inanmadı... İşini, evini kaybedince gerçek ortaya çıktı

Florida'da yaşayan 40 yaşındaki Mark Mongiardo'yla ilgili gerçek işini, evini kaybedip eşinin ailesinin yanına taşındıkları süreçte ortaya çıktı.

Chip.com.tr'nin aktardığı habere göre Mongiardo, 2005 yılında New Jersey'deki bir okulda spor öğretmenliği yapmaya başladı. Ancak aileler onun 'alkol koktuğunu' söyleyince müdürün önüne çıkmak zorunda kaldı. Öğretmenlik kariyeri boyunca ve özellikle 2012 ila 2016 yılları arasında benzer iddialarla defalarca şikayet konusu oldu.

Today'e verdiği röportajda "Yıllarca eşim içki içtiğimi ve sakladığımı düşündü. Geveleyerek konuşmadan denge sorunlarına kadar sarhoş olma belirtilerim vardı" diyor.

2018'de görevi değişti ve atletizm direktörü oldu. Yeni görevine başladıktan 3 hafta sonra yolda polisler tarafından çevrildi, alkol testi yapıldı ve alkollü araç kullanmakla suçlandı. O ise alkol almadığında ısrarcı oldu. Yaptığı işten çok memnun olduğunu söyleyen yöneticileri ise 'bu durumu geride bırakmaya istekli olduklarını' söylediler. Ancak 6 ay sonra yine bir çevirmeye takıldı. Yine aynı sonuç vardı. Bu kez işten de çıkartıldı.

O ZAMAN HER ŞEYİMİ KAYBETTİM

Mongiardo, "İşte o zaman her şeyimi kaybettim. Bir insanın kaybedebileceği her şeyi kaybettim. Evimi satmak zorunda kaldım, arabamı satmak zorunda kaldım. Eğitim alanında bir iş bulamadım, markette bir iş bulamadım. Beni bekleyen ağır suçlamalar vardı. İçki içmediğim halde iki kez alkollü araç kullanmak nedeniyle hapis cezasıyla karşı karşıyaydım" diyor.

Bu noktada annesi bir doktora görünmesini istedi. Çünkü internetten yaptığı araştırmalarda vücudun alkol 'ürettiği' bir durumun varlığını öğrendiğini söyledi.

BİLİMSEL OLARAK NEDEN OLUYOR?

Türkçe'de 'Otomatik bira fabrikası sendromu' ya da "Kendi kendine mayalanma sendromu" (Auto brewery syndrome) adlarıyla bilinen sendrom diğer faktörlerin yanı sıra kötü beslenme veya antibiyotikler tarafından tetiklenebilen bağırsak mikrobiyotasındaki bir dengesizlikten kaynaklanıyor. Genellikle, hasta şeker yedikten sonra bağırsaklarda biriken maya nedeniyle oluşuyor. Bağırsakta maya ve diğer mikro organizmaların baskın olmasına yol açarak şekeri enerjiden ziyade alkole dönüştürüyor. Araştırmalara göre bu alkol daha sonra kan dolaşımına karışarak kişiyi içki içmemiş olsa bile 'sarhoş' hale getirebilir.

Tıbbi literatürde 60'tan fazla şekilde vaka tanımlanmış.

Mongiardo bu konuda uzmanlaşmış gastroenterolog Dr. Prasanna Wickremesinghe'yi görmeye gitti. Hastanın kanındaki alkol seviyeleri şekerli bir içecek içmeden önce ve içtikten yaklaşık bir saat sonra test edildi. Sonuçlar, hiç alkol almamasına rağmen kanda alkol olduğunu gösteriyordu.

Mongiardo şunları söyledi: Doktor dedi ki "Sizde kesinlikle otomatik bira sendromu var. BAC seviyen tavan yaptı". Ağlıyorduk. Dürüst olmak gerekirse, çok duygusaldı.

Dail Mail'in haberine göre Mayıs 2019'da teşhis konulan adam pandemi sonrası New York'ta emlak sektöründe çalışmaya karar verdi.

Vücudunun durumunu kontrol etmek için hap alıyor. Çocukları herhangi bir yere götürmeden önce her zaman alkolmetre testi yaptırıyor. "İtalyan-Amerikan bir aileden geliyorum. Mayıs 2019'da teşhis konduğumdan beri makarna, pizza ya da buna benzer bir şey yemedim" diyor.