İkincil kısırlık nedir? İşte bilmeniz gerekenler

“Daha önce doğal yolla hamile kaldıktan ve doğum yaptıktan sonra hamile kalamamak” olarak tanımlanan ikincil kısırlık, aslında nadir bir durum değil. Birçok çift, daha önce çocuk sahibi olabilmiş ve doğum yapmış olmasına rağmen hamile kalmakta zorluk çekiyor. Gelin ikincil kısırlığın nedenlerine ve tedavi seçeneklerine bakalım…

İKİNCİL KISIRLIK NEDEN OLUR?

Zor bir sezaryene bağlı olarak rahimde yara dokusu oluşmuş olabileceği gibi, sperm sayısında veya kalitesinde meydana gelen bir değişiklik de sebepler arasında sayılabilir.

Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi'nden Dr. Priyanka Ghosh, "İkincil kısırlığın nedenleri; yaş, kronik tıbbi durumlar, son hamilelik veya doğumu çevreleyen faktörler veya her iki eşin sağlığındaki herhangi bir değişiklik gibi birçok faktörle ilişkili olabilir" diyor.

Fallop tüplerinin tıkanması, endometriozis, hasarlı rahim duvarı, kilo alımı, yumurtlama sorunları ve otoimmün sorunlar da ikincil kısırlığın nedeni olabilir.

AÇIKLANAMAYAN SEBEPSİZ KISIRLIK

Miami'deki CCRM Fertility'nin tıbbi direktörü ve üreme endokrinolojisi ve kısırlık uzmanı Dr. Jonah Bardos, "Ancak bazen kesinlikle hiçbir açıklama yoktur ve biz buna açıklanamayan kısırlık diyoruz" dedi.

İKİNCİL KISIRLIKLA MÜCADELE İÇİN NE YAPILABİLİR?

Ghosh, "İkincil kısırlıkla mücadele eden herkes bir üreme endokrinoloğuna görünmeli," diyor. "İkincil kısırlık sinir bozucu bir deneyim olabilir ancak iyi haber şu ki birçok kişi muayene ve tedaviden sonra başarıya ulaşabiliyor."

Ne kadar erken bir muayene ayarlarsanız, kişiselleştirilmiş bir tedavi planını o kadar çabuk alabilir ve buna göre hareket edebilirsiniz.

Bardos, "Ayrıca, önceki hamilelikten bu yana herhangi bir dış gebelik, ameliyat, yakın zamanda geçirilmiş hastalıklar, önemli kilo alımı veya kaybı, yaşam tarzı değişiklikleri, yeni aktiviteler veya adet geçmişinde değişiklik olup olmadığı da sorulacaklar arasında," diyor.

SEVDİĞİNİZ BİRİ İKİNCİL KISIRLIK YAŞIYORSA NE YAPMALISINIZ?

Shady Grove Fertility'de doğurganlık uzmanı Dr. John R. Crochet Jr., "Gördüğümüz hastaların yaklaşık %50'si ikincil kısırlık için destek arıyor" diyor.

Crochet, "İkincil kısırlık yaşayan birçok kişi kendini şaşırmış, yalnız hissedebilir ve duygularını arkadaşları ve aileleriyle nasıl paylaşacaklarını bilemeyebilir" diyor. “Neden bu kadar üzgün olduklarını anlayamayan arkadaşlarından ve ailelerinden hoş karşılanmayan tepkilerle karşılaşabilirler. Bu zorlukları anlamlandırmak ve çevrelerindeki herkesten bu kadar uzak hissetmeyi bırakmak biraz zor.”

Unutmayın, eğer sevdiğiniz kişi ikincil kısırlık mücadeleleri konusunda size güveniyorsa, bu onun size açılmakta rahat olduğu anlamına gelir.

Crochet, "Benim tavsiyem sadece iyi bir dinleyici olmanızdır" diye ekledi. "Ve fikirlerinizi belirtme dürtüsüne direnin; sadece 'Senin için buradayım' veya 'Bunu benimle paylaştığın ve bana güvendiğin için teşekkür ederim' gibi ifadeler kullanın."