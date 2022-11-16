İleri yaştaki diyabet hastaları tırnak kesimine dikkat! Bakteriyel ve mantar enfeksiyonları gelişebiliyor

Sağlıklı tırnaklar için öncelikli olarak tırnakların düzgün kesilmesi gerektiğini belirten Podolog Zehra Albayrak; “ Yanlış kesme sebebiyle tırnak, yatağında rahat uzayamaz ve bunun sonucunda batık, mantar ve çeşitli tırnak deformasyonları meydana gelir. Diyabetli hastalarda ise bakteriyel ve mantar enfeksiyonları daha kolay oluşabilmektedir. Bu yüzden tırnak ve ayak bakımı konusunda uzmanlardan destek almaları çok önemli” diyor.

"Derin ve yanlış kesilirse batık problemi kaçınılmaz"

Sağlıklı ayak tırnaklarına sahip olmak için hijyenin, ayakkabı seçiminin, ayak ve tırnak bakımlarına özen gösterilmesi gerektiğini söyleyen Podolog Zehra Albayrak; “Aslında ilk dikkat etmemiz gereken şey bütün bunlar dışında tırnakları doğru kesmek olmalı. Ayak tırnakları genelde el tırnaklarından daha kalındır, o yüzden el tırnaklarımıza göre daha büyük bir tırnak makası tercih etmeli ve ayak tırnaklarını düz olacak biçimde kesmeliyiz. Aksi halde derin ve yanlış kesilmiş tırnaklarda batık problemi kaçınılmaz olabiliyor.” dedi.

Diyabet hastalarında tırnak ve ayak bakımı konusunda farkındalık büyük önem taşıyor

İlerleyen yaşla birlikte kan dolaşımının zayıfladığını ve ayakların yeterince beslenemediğini ifade eden Albayrak; “Bu durumdan dolayı tırnaklar sağlıklı görüntüsünü kaybeder ve kalınlaşarak kesilmesi zorlaşır. Diyabetli hastalarda ise bakteriyel ve mantar enfeksiyonları sık gelişmektedir. Köşeleri geriye doğru açılı kesmek sorun çıkma riskini artıracaktır ve şeker hastaları için bu, tıbbi müdahale gerekmesine yol açabilir. Diyabet hastasının kemik yapısı değişmiş olabilir, bu nedenle ayakkabı seçimi bu tip rahatsızları olanlar için oldukça önemli. İlerleyen yaşla birlikte diyabet hastalarında his kayıpları olabildiği için çıplak ayakla yere basmamalı, mutlaka çorap giymeli ve çorapların özellikle ayaktaki bir yarayı daha çabuk fark edebilmeleri için açık renk olmasına dikkat etmeliler. Diyabetli hastaların ayak ve tırnak bakımı için mutlaka bir Podolog’dan destek almalarını öneririm.” şeklinde konuştu.