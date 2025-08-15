İshaleye iyi gelen 8 yiyecek

İshal, vücudun su ve elektrolit kaybetmesine neden olan yaygın bir sindirim sorunudur. Bu dönemde doğru beslenmek, bağırsaklarınızı yatıştırmak ve iyileşme sürecini hızlandırmak için kritik öneme sahiptir.

BRAT DİYETİ: KLASİK VE ETKİLİ ÇÖZÜM

Yabancı kaynaklarda "BRAT diyeti" olarak bilinen bu beslenme şekli, ishal tedavisinde yıllardır önerilen bir yöntemdir. Her harf, o dönemde tüketilmesi güvenli olan bir gıdayı temsil eder.

MUZ

İshal nedeniyle kaybedilen potasyumu yerine koyar ve içeriğindeki pektin sayesinde dışkının katılaşmasına yardımcı olur.

PİRİNÇ

Beyaz pirinç, bağlayıcı özelliği sayesinde dışkıyı katılaştırır ve sindirimi çok kolaydır.

ELMA PÜRESİ

Elma püresindeki pektin, ishali durdurmaya yardımcı olur. Kabuksuz tüketilmesi lif alımını azaltır.

TOST

Beyaz ekmekten yapılan tost, sindirimi zorlaştıran lif açısından düşüktür.

BRAT Dışında Diğer Destekleyici Gıdalar:

HAŞLANMIŞ PATATES VE HAVUÇ

Bu yiyecekler sindirimi kolay nişasta içerir ve bağırsakları yormaz. Haşlanmış şekilde tüketilmesi önemlidir.



PROBİYOTİK YOĞURT VE KEFİR

Bağırsaklardaki iyi bakteri dengesini yeniden kurmaya yardımcı olan probiyotikler, iyileşme sürecini hızlandırabilir. Laktoz hassasiyetiniz yoksa az miktarda tüketilebilir.

TAVUK SUYU VE KEMİK SUYU

İshal sırasında kaybedilen su ve elektrolitleri geri kazanmak için idealdir. Hafif, tuzsuz bir kemik suyu hem besleyici hem de sindirimi kolaydır.

YULAF EZMESİ

Pişirilmiş yulaf ezmesi, bağırsakları yatıştıran ve bağlayıcı özelliği olan çözünür lif içerir.

İSHALDE UZAK DURULMASI YİYECEKLER

Yağlı ve Kızarmış Yiyecekler: Bu gıdalar sindirimi zorlaştırarak ishalin şiddetini artırabilir.

Süt Ürünleri: Birçok insan ishal döneminde laktoz intoleransı yaşayabilir. Bu yüzden süt, dondurma gibi ürünlerden kaçınmak faydalı olur.

Acı ve Baharatlı Yiyecekler: Bağırsakları tahriş ederek durumu kötüleştirebilir.

Kafeinli İçecekler: Kahve, çay ve enerji içecekleri bağırsak hareketlerini hızlandırarak ishali artırabilir.

Aşırı Lifli Yiyecekler: Tam buğday ekmeği, çiğ sebze ve bazı meyveler ishalin akut döneminde bağırsakları yorabilir.