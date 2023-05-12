Kalp krizinden önce en büyük 4 erken uyarı işareti

Uzmanlar, kalp krizinden günler hatta haftalar önce belirti veren bazı semptomlar olduğunu söylüyor. Aşağıda, uzmanlar kalp krizi için erken uyarı işaretlerinden bazılarını ve bunları yaşarsanız ne yapmanız gerektiğini paylaşıyorlar:

KALP KRİZİNİN GELDİĞİNİ GÖSTEREN 4 ERKEN UYARI İŞARETİ

1- GÖĞÜS AĞRISI VEYA BASINCI

Johns Hopkins'in direktörü Dr. Roger Blumenthal'e göre, atardamarlarda kademeli olarak plak birikmesinin neden olduğu aralıklı göğüs ağrısı olan anjina, sonraki günlerde bir kalp krizi veya kardiyak olayın meydana gelebileceğinin bir uyarı işareti olabilir.

2- BOYUN, OMUZ VEYA ÇENE AĞRISI

Tipik olarak kalp krizlerini sol kolda ani ağrı ile ilişkilendiririz. Bununla birlikte, erken ağrı belirtileri o kadar belirgin olmayabilir.

Blumenthal, "Bazen anjin, göğüs ağrısı veya göğüs basıncı ile eşanlamlıdır, ancak bazen, özellikle yaşlı bireylerde, ... boyundan, omuzdan veya koldan yayılan ağrı gibi başka ilişkili semptomlar olabilir" diyor.

Khandelwal, çeneye kadar giden bir uyuşma gibi de hissedilebileceğini söyledi.

3- AŞIRI EFOR SONRASI UYUŞMA

Khandelwal, aniden nefessiz kalmanın da kalp krizi belirtisi olduğunu söylüyor. Aynı zamanda bazı kişilerin aşırı efordan sonra kolda uyuşma veya göğüs rahatsızlığı fark ettiğini de sözlerine ekledi.

4- BULANTI VEYA DİĞER MİDE PROBLEMLERİ

Yale Tıp Fakültesi'nde kardiyolog ve yardımcı doçent olan Dr. Nikhil Sikand'a göre karın ağrısı, mide bulantısı ve genel yorgunluk da potansiyel kalp krizi uyarı işaretlerindendir. Ama bu herkes için geçerli değil. Bazı hastalarda hafif semptomlar olabilir veya hiç semptom olmayabilir" diyor.