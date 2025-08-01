Karpuz ishal yapar mı? Karpuzun ishal yapmaması için nelere dikkat etmek gerekir?

Karpuz, %92'si su olan sıcak yaz aylarının vazgeçilmez meyvelerinden biridir. Bu sayede vücudun sıvı dengesini korumasına yardımcı olur. Aynı zamanda yüksek oranda vitamin, mineral ve antioksidan içerir. Ancak, doğru tüketilmediğinde bazı sindirim sorunlarına da yol açabilir. İç Hastalıkları Bölümü Uzm. Dr. Ali Vardar bu konuyla ilgili bilgilerini paylaştı.

Karpuz ishal yapar mı?

Zehirlenmeler, bozulmuş karpuz, içeriğine ilaç karışmış veya nitrat oranı yüksek karpuzların tüketilmesi ile ortaya ishal çıkabilir. Karpuz gibi yaz meyveleri, fruktoz ve sorbitol gibi doğal şekerler içerdiğinden aşırı tüketildiğinde ishal yapabilir.

Bir diğer olası hastalık nedeninin de meyveyi kesmek için kullanılan bıçaktan bulaşan kontaminasyonlar olabilir. Özellikle dış yüzeyin düzgün yıkanmaması durumunda bakteriler kabuktan karpuzun içine geçebilir.

Belirtileri nelerdir?

Mide bulantısı, kusma, ishal gibi çeşitli belirtilerle kendini gösteren karpuz zehirlenmeleri genellikle kısa bir süre içerisinde geçebilir.

Karpuzun ishal yapmaması için nelere dikkat etmek gerekir?

Meyvelerin aksine karpuzlar yerde büyüdüğünden her türlü kirleticiye maruz kalırlar. Toz, toprak, kirli su, hayvan atıkları, uygunsuz şekilde kompostlanmış gübre ve daha fazlası. Hasat edildikten sonra, tarladan perakendeciye ve ardından perakendeciden mutfak tezgahına giderken depolama, elleçleme ve nakliye sırasında daha da fazla kirletici toplayabilirler. Karpuzunuzu satın aldığınızda, muhtemelen düzinelerce farklı insan tarafından dokunulmuş olur. Bıçakla kestiğinizde, bakteriler doğrudan karpuzunuza geçebilir. Salmonella'dan Listeria'ya ve E. coli'ye kadar bu bakteriler sizi ciddi şekilde hasta etme potansiyeline sahiptir. Bu yüzden karpuzu satın aldığınızda yıkamanız gerekir.

Bir diğer ayrıntı da bozulmuş, uygun koşullarda saklanmamış, kesildikten sonra artan karpuzun iyi ve doğru bir şekilde saklanmamış olması durumunda yenilmemesi gerekir.