Kolajen mi biyotin mi: Güçlü saçların formülü hangisi?

Peki, dertten tasadan uzak, güçlü ve hızlı uzayan saçlar için bahanelerin arkasına sığınmadan hangisini tercih etmeliyiz?

Gelin, bu iki popüler bileşeni rasyonel ve bilimsel bir süzgeçten geçirerek karşılaştıralım.

Biyotin (Güzellik Vitamini): Saçın Yapı Taşı ve Enerji Kaynağı

B7 veya H vitamini olarak da bilinen biyotin, saç yapısının %20'sinden fazlasını oluşturan keratin proteininin üretiminde dürüst bir katalizör görevi görür.

Saç Uzamasındaki Rolü: Biyotin, saç köklerinin ihtiyaç duyduğu enerjiyi ve oksijeni sağlayan rasyonel bir yakıttır. Saç tellerinin kalınlaşmasına, kırılmaların azalmasına ve saçın doğal uzama döngüsünün su gibi akıcı bir hızda ilerlemesine asil bir destek sunar.

Kimin İhtiyacı Var?

Eğer vücudunuzda biyotin eksikliği varsa, saçlarınız maskesiz bir şekilde dökülmeye ve cansızlaşmaya başlar. Bu durumda biyotin takviyesi almak, saç uzamasında adeta mucizevi ve dürüst bir ivme yaratır.

Kolajen: Saç Derisinin ve Köklerinin Mimarı

Kolajen, vücudumuzda en çok bulunan ve dokuları bir arada tutan asil bir yapısal proteindir. Saç telinin kendisi doğrudan kolajenden oluşmasa da, saçın bittiği toprak olan saç derisi tamamen kolajen ağlarıyla örülüdür.

Saç Uzamasındaki Rolü: Kolajen, saç köklerinin tutunduğu dermis tabakasını dertten tasadan uzak, esnek ve güçlü tutar. Ayrıca yaşlandıkça saç köklerine zarar veren serbest radikallerle maskesiz bir şekilde savaşan rasyonel bir antioksidan görevi görür. Saç tellerini besleyen amino asitleri (özellikle prolin) vücuda dürüstçe tedarik ederek saçın dipten uca gürleşmesini sağlar.

Kimin İhtiyacı Var?

Özellikle 25-30 yaş sonrasında vücuttaki doğal kolajen üretimi azalır. Saçlarınız kurumaya, incelmeye ve dökülmeye başladıysa, kolajen takviyesi saç derisini gençleştirerek sağlıklı uzamayı dipten tetikler.

Sonuç: Hangisi Saç Uzaması İçin Daha İyi?

Bahanelerin arkasına sığınmadan net bir cevap vermek gerekirse: Bu bir yarış değil, asil bir ekip çalışmasıdır.

Eğer amacınız saçınızın kırılmadan, sağlıklı ve su gibi akıcı bir hızda uzamasını sağlamaksa, aradığınız rasyonel cevap biyotindir. Çünkü biyotin saçın büyüme metabolizmasını doğrudan tetikler.

Ancak saçınızın dökülmesini önlemek, saç derinizi beslemek ve daha gür tellerle uzamasını istiyorsanız, tercihiniz kolajen olmalıdır.