Koronavirüsün yeni varyantı Deltacron nedir?

Yeni bir varyant tespit edildi. Deltacron adlı varyant, Delta ve omicron varyantlarının bir kombinasyonu gibi görünüyor. Koronavirüsün Delta ve Omicron genlerini içeren ve Deltacron adı verilen yeni varyantı ABD ve Avrupa’da en az 17 kişide görüldü.

Dünya Sağlık Örgütü Çarşamba günü yaptığı açıklamada, yeni COVID-19 kombinasyonunun Fransa, Hollanda ve Danimarka'da tespit edildiğini söyledi. USA TODAY tarafından görüntülenecek yeni bir rapora göre, ABD'de de bulundu.

Deltacron için endişelenmeli miyiz?

Uzmanlar deltacron için endişelenmek için çok erken olduğunu söylüyor. Helix’in baş bilim sorumlusu William Lee, delta ve omicron gibi daha önceki varyantlarla karşılaştırıldığında, bu yeni varyasyonun diğerleri gibi kolay yayılma olasılığının düşük olduğunu söyledi. Ayrıca, diğer virüs araştırma ekiplerine göre, ocak ayından itibaren Avrupa’da 12 Deltacron vakası olduğu kaydedildi. Ancak, USA TODAY’e konuşan Lee, “O kadar fazla olmaması, gördüğümüz iki vakanın bile farklı olması, muhtemelen endişe düzeyine çıkmayacağını gösteriyor” dedi.

İnsanların bu en son varyant hakkında endişelenmeleri gerekmese de, araştırmacılar deltacron'un daha fazla araştırılmaya gerek duyduğunu bildiriyor.