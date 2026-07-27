Kortizolü düşürmeyi hedefleyen Cortisolmaxxing trendi nedir?

Sosyal medyadaki içerik üreticileri; kronik yorgunluk, kilo verememe, yüzde oluşan şişkinlik ("kortizol yüzü" veya moon face), uyku bozuklukları, anksiyete ve cilt problemlerinin tek suçlusu olarak yüksek kortizolü gösteriyor.

İnsanların kronik stres kaynaklı yaşadığı bu yaygın şikayetler, trendin kısa sürede devasa bir kitleye ulaşmasını sağladı.

Cortisolmaxxing Yapanlar Neler Öneriyor?

Bu trendi uygulayanlar, günlük rutinlerine kortizolü düşürdüğünü iddia ettikleri şu alışkanlıkları dahil ediyor:

Sabah Rutinleri:

Güne başlarken kahveyi aç karnına içmemek (önce proteinli bir kahvaltı yapmak).

Uyanır uyanmaz ilk 30 dakika içinde doğal güneş ışığı almak.

Beslenme ve Takviyeler:

Aşırı işlenmiş gıdalardan ve rafine şekerden kaçınmak.

Aşvaganda (Ashwagandha), magnezyum, L-theanine ve adaptojenik mantarlar gibi stres azaltıcı takviyeler kullanmak.

Egzersiz Değişikliği:

Vücudu strese soktuğu düşünülen yüksek yoğunluklu kardiyo (HIIT) yerine yürüyüş, yoga, pilates gibi daha düşük tempolu ve kortizolü yükseltmeyen egzersizlere yönelmek.

Sinir Sistemi Düzenleme (Vagal Uyarı):

Soğuk duş almak, nefes egzersizleri yapmak, mırıldanmak veya doğada vakit geçirmek.

Uzmanlar ve Bilim Bu Trende Nasıl Bakıyor?

Medikal uzmanlar ve biyologlar bu trende temkinli yaklaşıyor:

Kortizol Düşman Değildir: Kortizol hayati bir hormondur. Sabah uyanmamızı sağlar, kan şekerini ve tansiyonu düzenler, iltihaplanmayı kontrol eder. Amacımız kortizolü sıfırlamak değil, dengede tutmaktır.

Kendi Kendine Teşhis Riski: Sosyal medyada "yüzünüz şişse kesin kortizolünüz yüksek" gibi genellemeler yapılıyor. Oysa yüz şişliği yüksek tuz tüketimi, uykusuzluk veya alerji gibi onlarca farklı nedenden kaynaklanabilir.

Bilinçsiz Takviye Kullanımı: Rastgele alınan stres takviyeleri veya bitkisel ürünler karaciğer yükünü artırabilir veya başka sağlık sorunlarına yol açabilir.