Kurban Bayramı'nda et tüketirken nelere dikkat etmeli?

Et tüketiminde nelere dikkat edilmeli?

Kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmesi oldukça yaygın bir alışkanlıktır. Ancak dinlenmeden tüketilen et daha sert yapıda olduğu için sindirimi zorlaştırabilir.

Etin birkaç saat, mümkünse bir gün dinlendirilmesi daha uygun kabul edilir. Ayrıca etin çok yüksek ateşte veya dış kısmı yanacak şekilde pişirilmesi sindirim sürecini olumsuz etkileyebilir. Etin kendi suyuyla, orta ateşte ve fazla yağ eklenmeden hazırlanması daha dengeli bir yaklaşım olarak değerlendirilir.