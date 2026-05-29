Kurban Bayramı'nda et tüketirken nelere dikkat etmeli?
Diyetisyen Sena Nur Doğan, Kurban Bayramı boyunca artan kırmızı et tüketimi, düzensiz öğün saatleri ve kontrolsüz ikramların sindirim sistemi üzerinde ciddi yük oluşturabileceğini belirterek özellikle birkaç gün üst üste süren ağır beslenme düzeninin mide yanması, şişkinlik, hazımsızlık ve halsizlik gibi şikâyetlere yol açabileceğine dikkat çekti.
Kurban Bayramı denince akla ilk olarak kalabalık sofralar, uzun kahvaltılar, kavurmalar ve şerbetli tatlılar gelir. Bayram kültürünün önemli parçalarından biri olan ikram geleneği, özellikle birkaç gün boyunca normal beslenme düzeninin dışına çıkılmasına neden olabilir. Artan kırmızı et tüketimi, porsiyon kontrolünün zorlaşması ve fiziksel hareketin azalması sindirim sistemiyle ilgili şikâyetleri artırabilir.
Bayram sabahına nasıl başlanmalı?
Bayram sabahlarında en sık yapılan hataların başında uzun süren açlığın ardından ağır et tüketmek gelir. Özellikle kahvaltıyı atlayarak güne kavurma ile başlamak mideyi zorlayabilir.
Mide hassasiyeti, reflü veya hazımsızlık problemi bulunan kişilerde bu durum gün boyu süren rahatsızlıklara neden olabilir. Daha dengeli bir kahvaltı yapılması ise hem sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına hem de gün içerisindeki iştah kontrolünün korunmasına katkı sağlar.
Et tüketiminde nelere dikkat edilmeli?
Kurban etinin kesildikten hemen sonra tüketilmesi oldukça yaygın bir alışkanlıktır. Ancak dinlenmeden tüketilen et daha sert yapıda olduğu için sindirimi zorlaştırabilir.
Etin birkaç saat, mümkünse bir gün dinlendirilmesi daha uygun kabul edilir. Ayrıca etin çok yüksek ateşte veya dış kısmı yanacak şekilde pişirilmesi sindirim sürecini olumsuz etkileyebilir. Etin kendi suyuyla, orta ateşte ve fazla yağ eklenmeden hazırlanması daha dengeli bir yaklaşım olarak değerlendirilir.
Tatlı ve içecek tüketiminde denge nasıl kurulmalı?
Bayram boyunca baklava ve şerbetli tatlı tüketimi belirgin şekilde artabilir. Gün içerisinde tekrar eden tatlı tüketimi kan şekeri dengesini zorlayabilir ve mide şikâyetlerini artırabilir.
Tatlıyı tamamen yasaklamak yerine porsiyon kontrolü sağlamak daha sürdürülebilir bir yaklaşım olarak kabul edilir. Özellikle aç karnına yoğun şerbetli tatlı tüketmek mideyi daha fazla yorabilir.
Bayram ziyaretlerinde çay ve kahve tüketimi artarken su tüketimi ise çoğu zaman ihmal edilir. Özellikle sıcak havalarda ve protein ağırlıklı beslenilen günlerde yeterli su tüketimi büyük önem taşır.