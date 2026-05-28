Kurban Bayramı'nda kontrolsüz beslenme kronik hastalıkları tetikleyebilir
Kurban Bayramı’nda artan kırmızı et, tatlı ve hamur işi tüketiminin kronik hastalıkların seyrini etkileyebileceğini belirten Diyetisyen Gülçin Işık, diyabet, hipertansiyon, kalp-damar ve böbrek hastalarının porsiyon kontrolüne, doğru pişirme yöntemlerine ve düzenli öğün planına dikkat etmesi gerektiğini söyledi.
Kurban Bayramı, aile sofralarının zenginleştiği ve kırmızı et tüketiminin arttığı özel dönemlerden biridir. Ancak bu süreçte öğün saatlerinin değişmesi, etin fazla tüketilmesi, tatlı ve hamur işi ikramlarının artması özellikle kronik hastalığı bulunan kişiler için bazı riskleri beraberinde getirebilir. Diyabet hastalarında kan şekeri dalgalanmaları, hipertansiyon hastalarında tansiyon yükselmeleri, kalp-damar hastalarında yağlı beslenmeye bağlı şikâyetler ve böbrek hastalarında protein yükü dikkat edilmesi gereken başlıklar arasında yer alır.
Kurban eti ne zaman tüketilmeli?
Yeni kesilen et sert yapıda olduğu için sindirimi zor olabilir. Bu nedenle kurban etinin bir süre dinlendirilmesi, hem sindirim sistemi hem de pişirme kalitesi açısından daha doğru bir tercih olur. Özellikle mide ve bağırsak hassasiyeti olan kişilerde dinlendirilmemiş et; hazımsızlık, şişkinlik ve mide rahatsızlıklarını artırabilir.
Pişirme yöntemi hastalık kontrolünü etkileyebilir!
Bayram sofralarında kavurma ve kızartma sık tercih edilse de kronik hastalar için daha hafif pişirme yöntemleri öne çıkar. Etin kendi yağıyla pişirilmesi, ekstra kuyruk yağı veya tereyağı eklenmemesi önerilir. Haşlama, ızgara ve fırında pişirme yöntemleri kalp-damar sağlığı ve sindirim sistemi açısından daha uygun seçeneklerdir.
Bayram sofralarında porsiyon kontrolü nasıl olmalı?
Kırmızı et kaliteli bir protein kaynağıdır; ancak fazla tüketildiğinde sindirim sistemini zorlayabilir. Özellikle böbrek hastalığı bulunan kişilerin protein tüketimini hekim ve diyetisyen önerisine göre planlaması gerekir. Diyabet, hipertansiyon ve kalp-damar hastalığı olan kişilerin de bayram boyunca tek öğünde yüksek miktarda et tüketmek yerine porsiyonlarını dengeli şekilde ayarlaması önemlidir.