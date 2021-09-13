Lenf kanseriyle mücadele eden Boğaç Aksoy: Son mücadelemiz başlıyor!

Instagram sayfasından bir video yayınlayan Aksoy şunları söyledi:

Ekim ayında son mücadelemiz başlıyor💪 Sevgili dostlarım beni iyileştirdin anne dediğimde bu doğruydu ilk günden bu güne harika yol kat ettik %95 oranında pet temiz çıktı.. Ancak T hücreli non hockın olduğum için şimdi son kez hücre tedavisi ve maximum dozda kemoterapi alacakmışım benim içinde sürpriz oldu.. 21 gün hastanede ailem ile son kez mücadelemiz olacak... Allah’ın izniyle bir daha tekrarlamamak üzere bu hastalıktan kurtulmak istiyorum... Dualarını eksik etmeyin... Sevgiler, Saygılar herkese🙏