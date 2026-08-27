Meme implantı hareketle neden yer değiştirir?

Meme implantı sonrasında görünüm yalnızca implantın şekli ve büyüklüğüne bağlı değildir. İmplantın yerleştirildiği anatomik plan, göğüs kasıyla ilişkisi, kişinin meme dokusu ve cilt özellikleri de görünümü etkileyebilir. Bu nedenle meme hareketsizken fark edilmeyen bazı değişiklikler, kasların aktif kullanıldığı sırada belirginleşebilir.

Op. Dr. Bilgen Katipoğlu Erenoğlu

Sosyal medyadaki görüntüler konuyu gündeme taşıdı

Son dönemde oyuncu Nesrin Cavadzade’nin bazı görüntülerinde meme formunun hareket sırasında değiştiğine yönelik sosyal medyada yapılan yorumlar, implantların kas hareketiyle neden farklı görünebildiği konusunu yeniden gündeme taşıdı.

Ancak yalnızca fotoğraf veya video görüntüsüne bakarak bir kişide implant bulunup bulunmadığını, implantın yer değiştirdiğini veya herhangi bir sorun geliştiğini söylemek mümkün değildir. Hareket sırasında oluşan şekil değişikliğinin nedenini belirlemek için kişinin anatomik özellikleri, implantın yerleşim planı ve göğüs kasıyla ilişkisi birlikte değerlendirilmelidir.

Göğüs kası implantın görünümünü etkileyebilir

Göğüs ön duvarında bulunan pektoralis kası, özellikle kolların birbirine yaklaştırıldığı ve göğüs bölgesinin aktif kullanıldığı hareketlerde kasılır. İmplantın bu kasla ilişkili bir plana yerleştirildiği kişilerde kasılma sırasında implant üzerine kuvvet uygulanabilir.

Bunun sonucunda meme konturunda geçici değişiklik, yüzeyde çekilme veya implantın yukarı ya da yana hareket ediyormuş gibi görünmesi söz konusu olabilir. Kas gevşediğinde görünümün azalması, değişikliğin kas aktivitesiyle ilişkili olabileceğini düşündürebilir.

Hareket etmek ile yer değiştirmek aynı şey değil

Kasılma sırasında ortaya çıkan geçici şekil değişikliği ile implantın bulunduğu konumdan kalıcı olarak uzaklaşması birbirinden farklı durumlardır.

İmplantın bulunduğu cepte zamanla meydana gelen değişiklikler veya çevre dokuların desteğinin azalması implantın konumunu etkileyebilir. Böyle durumlarda şekil farklılığı yalnızca hareket sırasında değil, dinlenme halinde de fark edilebilir.

Spor sırasında daha belirgin görülebilir

Göğüs kaslarını yoğun kullanan kişilerde bu değişiklikler daha kolay fark edilebilir. Şınav, ağırlık çalışmaları ve göğüs kaslarını güçlü biçimde çalıştıran egzersizler sırasında kasın implant üzerindeki etkisi daha görünür hale gelebilir.

Ancak spor yapmak tek başına implantın yer değiştirdiği anlamına gelmez. İmplantın yerleşim planı, kas yapısı ve çevre dokuların özellikleri birlikte değerlendirilmelidir.

İmplantın yerleşim planı önemli

Meme implantları kişinin anatomik özelliklerine ve mevcut meme dokusuna göre farklı planlara yerleştirilebilir. İmplantın kasla olan ilişkisi de hareket sırasında oluşabilecek görünümü etkileyebilir.

Bu nedenle planlama yapılırken yalnızca meme hacmi değil; göğüs kafesinin yapısı, mevcut dokunun kalınlığı, kas özellikleri ve kişinin fiziksel aktivite düzeyi gibi faktörler de dikkate alınır.

Yıllar içinde meme dokusu da değişebilir

İmplant bulunsa da meme dokusu zaman içerisinde değişmeye devam eder. Yaşlanma, gebelik, emzirme, kilo değişimleri ve cilt elastikiyetindeki azalma, meme dokusu ile implant arasındaki ilişkiyi farklılaştırabilir.

Bu nedenle sonradan ortaya çıkan bir şekil değişikliğinin doğrudan implantın hareket etmesine bağlanmaması gerekir. İmplantın konumu değişmeden çevresindeki dokularda meydana gelen değişiklikler de görünümü etkileyebilir.

Yeni ortaya çıkan değişikliklere dikkat

Daha önce bulunmayan belirgin asimetri, sertlik, ağrı, meme formunda kalıcı değişiklik veya implantın konumunun farklılaştığı hissediliyorsa değerlendirme önem taşır.

Muayenede değişikliğin yalnızca belirli hareketlerle mi ortaya çıktığı, kas gevşediğinde devam edip etmediği ve implantın çevre dokularla ilişkisi değerlendirilir. Gerektiğinde görüntüleme yöntemlerinden de yararlanılabilir.

Değerlendirme yalnızca hareketsizken yapılmamalı

Hareket sırasında ortaya çıkan değişikliklerde yalnızca memenin hareketsiz görünümüne bakmak yeterli olmayabilir. Göğüs kaslarının kasıldığı sırada meme formunun nasıl değiştiğinin görülmesi, hareketliliğin kaynağını anlamaya yardımcı olabilir.

Meme implantı sonrası hareketle ortaya çıkan şekil değişikliklerinin tek bir nedeni bulunmuyor. Sosyal medyadaki görüntüler konuyu gündeme taşısa da yalnızca dış görünüş üzerinden tıbbi bir sonuca ulaşmak doğru değildir. Kas hareketi, implantın yerleşim planı ve çevre dokuların zaman içindeki değişimi birlikte değerlendirilmelidir.