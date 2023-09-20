Meme kanseri ile mücadelesini paylaşan Nicky Newman hayatını kaybetti: 'Gidin hayatı yaşayın'

Nicky ölümü sonrası paylaşılmasını istediği mesajda, “Eğer bunu okuyorsanız, bu öldüğüm anlamına geliyor. Ama 5.5 sene yaşamayı başardım ve bu dördüncü evre bir meme kanserlisi için hiç de fena değil” ifadelerini kullandı.

View this post on Instagram A post shared by Nicky & Mr G - Go Grab Life! (@nicknacklou)

Teşhis konulmadan önce bir finans şirketinde yönetici olarak çalışan Nicky, duş alırken sağ göğsünde bir şişlik fark ettiğini, Nisan 2018'de kanser olduğunu öğrendiğini anlatmıştı. O sırada hamile olan genç kadın bir hafta içinde düşük yaptı ve metastaz yapmış meme kanseri tanısı koyuldu. Kanser yayılmıştı.

HAYATTA OLMANIN ÖNEMİNİ ANLATTI

Nicky daha sonra tedavi sürecini sosyal medya hesabından paylaşmaya başladı. 300 bine yakın takipçisine kansere yönelik farkındalık 'hayatta olmanın önemine' dair paylaşımlar yaptı.

Nicknacklou adıyla açtığı hesapta “içinde olduğunun durumu kontrol edemesen de, bununla nasıl başa çıktığını kontrol edebilirsin” mesajını vermeye çalıştı. Nicky'nin hastalıkla olan yolculuğunu paylaşırken yaydığı mesaj 'hayatı yakalamak'tı.

'SEVDİKLERİNİZE SARILIN, GİDİN HAYATINIZI YAŞAYIN'

Nicky, ölümünden sonra paylaşılmasını istediği mesajında takipçilerinden sevdiklerine “çok sıkı şekilde sarılmalarını” istedi:



Bu ‘kanserle savaşını kaybetti’ saçmalığını bırakalım. Ben hiçbir şey kaybetmedim. Kanser sonunda vücuduma hakim oldu ve bunun olacağını hepimiz biliyorduk.

Bu kelimeleri duyacağımızı hiç düşünmüyoruz. Hepimiz yenilmez olduğumuzu sanıyoruz, bir sihirli tedavi çıkacak sanıyoruz. Ama gerçek olan şey, bu hayatı aslında günbegün yaşadığımız. (Bir sadece bunun daha kısa olacağını biliyorduk.) Bu yüzden lütfen çevrenizdekilere değer vereceğinizi, arkadaşlarınıza ve sevdiklerinize en sıkı şekilde sarılacağınızın sözünü verin bana. GİDİN HAYATI YAŞAYIN! Bir anda neyle karşılaşacağınızı asla bilemezsiniz. Bu yüzden hiçbir anını hafife almayın.”