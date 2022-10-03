Meme kanseri teşhisi konan adam, gözden kaçırılması kolay semptomu anlatıyor

2019 Noel arifesinde meme kanseri teşhisi konan iki çocuk babası, ilk olarak 2016 yılında meme ucunda bezelye büyüklüğünde bir yumru fark etti. Victoria'dan Danny Goss o sırada ultrasona gitti ve doktorlar ona 'sadece bir kist' olduğunu ve 'endişelenecek bir şey olmadığını' söylediler.

Ancak üç yıl sonra, iki santimetrelik kist, küçük bir yumru halini aldı. Bu yüzden Danny, ilk teşhisini aldığı doktora geri dönmenin en iyisi olduğunu düşündü. Bu karar muhtemelen hayatını kurtardı, çünkü kanser hücreleri vücuduna yayılmaya başlamıştı.

"Erkeklerin meme kanserine yakalanacağını bilmiyordum"

46 yaşındaki BT yöneticisi FEMAIL'e “Erkeklerin meme kanserine yakalanabileceğini bilmiyordum - erkeklerin meme kanseri açısından güvende olduğunu düşündüm” dedi. 2019'daki ikinci ultrasondan sonra Danny, korkunç 'meme kanseriniz var' telefonunu alınca hayatı değişti. "Hiç beklemiyordum ve daha önce temizlendiği için her şeyin yoluna gireceğini hissettim" dedi.

"Erkeklerde ne kadar yaygın olduğunu bilmediğim için kafam karıştı. Neyse ki, teşhis konduğumda kanser erken evrelerdeydi."

"Küçük yumru tek semptomdu"

Avustralya'da her yıl yaklaşık 150 erkeğe meme kanseri teşhisi konuyor, çoğu 50 yaşın üzerinde.

Danny, küçük yumrunun tek semptomu olduğunu, dokunduğunda acımadığını ve ailesinde meme kanseri öyküsü olmadığını söyledi.

Doktor kontrolünde Danny'ye biyopsi yapıldı ve kanser olduğunu doğrulamak için başka taramalar da yapıldı. Ardından Şubat ayında altı ay boyunca süren kemoterapiye başladı.

Danny, "Sağlıklı bir yaşam tarzım var, artık sigara ve içki içmiyorum, iyi besleniyorum ve yapabildiğim zaman egzersiz yapıyorum" dedi.

"Ne yazık ki kanser iki lenf düğümünde yer aldığından işler daha da kötüleşti - yani başka bir yere yayılma olasılığı daha yüksekti."

Ayrıca Danny bir doku parçası çıkarmak ve kolunun altındaki bir dizi lenf düğümünü almak için mastektomi operasyonu da geçirdi. Danny daha sonra "kemoterapiden çok daha kolay" diye nitelendirdiği beş haftalık radyoterapi seansını gördü.

Takip eden altı ay boyunca, Danny 'çok daha iyi' hissediyordu ve doktorlar kanserin tüm izlerini temizlediklerini düşündüler. Ancak Temmuz 2021'de Danny'nin kalçası ağrımaya başladı ve endişelenmediği halde 'her ihtimale karşı' doktora gitti.

"İlk güne dönmüş gibiydim"

Taramalar, kalçasında ve omuz kemiklerinde iki kanserli nokta tespit etti ve Danny'yi başka bir büyük darbeyle uğraşmak zorunda bıraktı. "İlk güne dönmüş gibiydim, ancak prognoz çok daha kötüydü" dedi ve her şeyi google'da aratmamak için kendini durdurması gerektiğini de aktardı.

Kalça ve omuzda yüksek dozda radyoterapi ve kemoterapi tedavisi gördü.

"Kontrollerim sırasında doktorlar kandaki tümör belirteçlerini ölçüyor ve benimki son birkaç aydır yükselmeye devam etti ama sonra aniden düştü, bunu duymak harika."

Kanserle savaşırken çalışmaya devam etti

Danny kanserle yaşamasına rağmen çalışmaya devam etti ve Aralık ayında kızı ve geniş ailesiyle birlikte Tazmanya'da beş günlük 70 km'lik bir yürüyüşü tamamladı.

"Kontrole gittiğim için çok mutluyum. Bazen geri kontrole dönmeseydim ne olurdu diye düşünüyorum" dedi.

"Bir şeylerin ters gittiğini biliyordum çünkü yumru kaybolmamıştı; 'Bu hayra alamet değil' diye düşündüm."

Danny, hikayesinin diğer erkeklere sağlık kontrolleri konusunda gayretli olmaları ve erkeklere de meme kanseri teşhisi konabileceği konusunda farkındalık yaratma konusunda ilham verebileceğini umuyor.