Menopoza girdiğinizi gösteren 5 temel işaret

Perimenopoz, son adet tarihinizden 12 ay sonra sadece bir gün olarak tanımlanan menopoza kadar geçen süredir ve genellikle dört ile sekiz yıl arasında sürer. Östrojen seviyeleri düştüğü zaman, kişiden kişiye değişen (şiddeti ve türü) bir dizi farklı semptomu beraberinde getirir.

İngiliz Menopoz Derneği başkanı ve Liverpool Kadın Hastanesi'nde cinsel sağlık ve üreme sağlığı danışmanı Dr. Paula Briggs, "45 yaşın üzerindeki kadınlarda mutlaka bir kan testi yaptırmanıza gerek yoktur, bunun yerine semptomlara odaklanabilirsiniz. Semptomlar yaşam kalitenizi etkilemeye başlarsa, o zaman bir eczacı, pratisyen hekim veya pratisyen hemşire, biriyle konuşmanızı tavsiye ederim." diyor.

Tedavi söz konusu olduğunda, Dr. Briggs, önemli olanın bakımın bireyselleştirilmesi olduğunu, herkesin aynı tedaviden fayda görmediğini söylüyor. Bazıları için egzersiz veya bilişsel davranışçı terapi (CBT) veya daha dengeli beslenme gibi günlük bütünsel yaşam tarzı değişiklikleri anlamına gelebilirken, diğerleri için hormon replasman tedavisi daha etkili olabilir.

Perimenopoza eşlik eden semptomları anlamak, yalnızca doğru tedaviyi bulmanıza yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda onlarla karşılaştığınızda bir nebze de olsa rahatlık verir.

MENAPOZUN 5 ÖNEMLİ BELİRTİ VE SEMPTOMU

1- Adet döngüsündeki değişiklikler

Perimenopoza girmiş olabileceğinizin en erken belirtilerinden biri. "Dönemler arasındaki boşluk kısalabilir veya uzayabilir ve genellikle daha ağır hale gelebilir" diye açıklıyor Dr. Briggs. Bunun nedeni, östrojendeki kademeli azalmanın yumurtlamayı etkilemesidir, yani adet dönemleri arasındaki süre dalgalanabilir. İki adet dönemi arasında 60 gün veya daha fazla süre olması, muhtemelen geç perimenopozda olduğunuzu gösterir.

2-Ateş basmaları

Menopozun yaygın bir belirtisi olan sıcak basmaları ve gece terlemeleri çok rahatsız edici olabilir. Genellikle yüz, boyun ve göğüste ani bir sıcaklık hissi ile tanımlanan sıcak basması ayrıca cildin kızarmasına ve terlemeye neden olarak hem fiziksel hem de duygusal açıdan zorluk yaşatabilir.

3-Uyumakta zorluk çekme

Geceleri sürekli uyanmak ya da ilk etapta uyuyamamak olsun, bir diğer önemli işaret de uyumakta zorluk çekmektir. Bundan dolayı gün içinde kendinizi daha yorgun, karamsar veya moralsiz hissetmeye başlayabilirsiniz.

4-Ruh hali değişiklikleri

Anksiyeteden depresyona kadar pek çok kadın, perimenopoza eşlik edebilecek akıl sağlığı sorunları yaşayabiliyor.

5-Vajinal kuruluk

Briggs, "Neredeyse en bilinen belirtilerden biri vajinal kuruluk ve vulval kaşıntıdır. Kadınların yüzde 80'inde bu semptomların bir kısmı var'' diyor. Ayrıca, bu süre zarfında bölgedeki doku değişiklikleri nedeniyle kendinizi daha fazla idrar yolu enfeksiyonu veya idrar kaçırma sorunu yaşarken bulabilirsiniz.

MENAPOZA GİRERKEN ALINMASI GEREKEN TAKVİYELER

Ruh haliniz ister yorgun olsun, ister ateş basması yaşayın. Menopoz semptomlarını yönetmenin yollarını bulmak çok önemlidir. Neyseki, hayatın bu hormonal aşamasını çok daha kolay hale getirecek bir dizi takviye var. Örneğin, multivitaminler enerji ve ruh halini korumaya yardımcı olurken, probiyotikler (veya polifenoller) bağırsak sağlığını optimize eder. Aksi takdirde, en büyük endişeniz beyin sisi ise, uzmanlar bir omega-3 takviyesinin faydalı olabileceğini söylüyor.