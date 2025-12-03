Murat Cemcir'in rahatsızlığı divertikül kanaması nedir, neden olur?

Bazı divertiküllerde zamanla iltihap gelişebilir; bu durum tıpta divertikülit olarak ifade edilir. Divertikülit, divertikül kanamasından farklı bir durumdur; ancak ikisi de divertiküler hastalığın sonuçlarıdır. Divertikülit; sol alt karın bölgesinde sürekli ağrı, ateş, bulantı, kusma ve zaman zaman kanlı dışkı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Daha ağır seyreden olgularda hastaneye yatış gerekebilir. Liften zengin beslenen kişilerde divertikül gelişme riski daha düşükken, liften fakir beslenme alışkanlığı olan bireylerde bu cepler daha sık görülür. Bu nedenle yeterli lif tüketimi, bol sıvı alımı ve düzenli hareket bağırsak sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.