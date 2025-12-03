Murat Cemcir'in rahatsızlığı divertikül kanaması nedir, neden olur?
Ünlü oyuncu Murat Cemcir, divertikül kanamasıyla hastaneye başvurmuş ve daha sonra yoğun bakıma alınmıştı. Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Boğa, hayati risk taşıyan bu kanamalara karşı uyardı ve konuyla ilgili merak edilenleri yanıtladı...
Oyuncu Murat Cemcir'in iç kanama şüphesiyle hastaneye kaldırılmasıyla yaşadığı endişe verici süreç, tüm dikkatleri divertikül hastalığı riskine çevirdi. Kamuoyu, bu yaygın ancak sıklıkla göz ardı edilen bağırsak rahatsızlığının potansiyel tehlikelerini yeniden konuşmaya başladı. Gastroenteroloji ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Salih Boğa, konuya ilişkin önemli bilgileri elele.com.tr ile paylaştı.
1) Divertikül kanaması nedir, neden olur ve genellikle vücudun hangi bölümünde meydana gelir?
Divertiküller, kalın bağırsak duvarında zamanla oluşan küçük, eldiven parmağı şeklindeki çıkıntılar, ceplerdir. Bu yapılar özellikle kabızlık olduğunda, yani kolon kaslarının dışkıyı ileri taşımakta zorlandığı dönemlerde, bağırsağın iç lümeninden dışarıya doğru daha fazla güç uygulaması sonucu ortaya çıkar. Bu basınç ile oluşan cepler en sık bağırsak duvarındaki zayıf noktalardan oluşur. Bu zayıf noktalar da çoğu zaman bağırsak duvarını beslemek için bağırsağa giren kılcal damarlar olduğundan; divertikül cebinin hemen yakınında kanama potansiyeli olabilecek bir damar hemen her zaman mevcuttur.
Divertikül kanaması ise bu ceplerin çeperindeki ince damarların zayıflayıp yırtılmasıyla oluşur. Genellikle ani başlayan, ağrısız ve parlak kırmızı ya da koyu kırmızı dışkıyla fark edilen bir kanamadır. Divertiküller en sık sigmoid kolonda (kalın bağırsağın rektuma yakın, S şeklindeki son bölümü) ortaya çıksa da kanamaların önemli bir bölümü sağ kolon divertiküllerinden kaynaklanır çünkü sağ kolonun damar yapısı daha hassastır.
Bazı divertiküllerde zamanla iltihap gelişebilir; bu durum tıpta divertikülit olarak ifade edilir. Divertikülit, divertikül kanamasından farklı bir durumdur; ancak ikisi de divertiküler hastalığın sonuçlarıdır. Divertikülit; sol alt karın bölgesinde sürekli ağrı, ateş, bulantı, kusma ve zaman zaman kanlı dışkı gibi belirtilerle ortaya çıkabilir. Daha ağır seyreden olgularda hastaneye yatış gerekebilir. Liften zengin beslenen kişilerde divertikül gelişme riski daha düşükken, liften fakir beslenme alışkanlığı olan bireylerde bu cepler daha sık görülür. Bu nedenle yeterli lif tüketimi, bol sıvı alımı ve düzenli hareket bağırsak sağlığının korunmasında önemli bir rol oynar.