Ortodontik bozukluklar nasıl düzeltilir? Mükemmel gülüşün sırrı!

Şeffaf plaklar sosyal hayatınızda hiç bir değişiklik yapmanıza gerek kalmadan tedavi sağlayabiliyor. Detayları Invisalign Sağlayıcı Ortodontist Uzm. Dt. Selin Öğreten Tunçay’dan dinledik.

Şeffaf plak tedavisi nedir, avantajları neler?

Şeffaf plak tedavisi özel yazılım programları sayesinde kişiye özel üretilen, diş hareketlerini dişler üzerine uyguladığımız küçük yönlendiriciler ile sağladığımız bir dizi plağı içeren bir sistem. Hastalar bize başvurduklarında genelde tek bir plakla nasıl tedavi olabileceklerini sorarlar ancak bu bir plak sistemi. Hastanın tedavisi için yeterli sayıda plak üretilerek adım adım ilerlenen bir süreç. Her bir plakta belirli miktarlarda diş hareketi sağlanıyor. O plağın aktivitesi son bulduğunda bir sonraki plağa geçilerek tedavi yönetiliyor. Tamamen dijital yöntemlerle geliştirilip üretilen bu sistemde geleneksel ortodontik tedaviye (teller ve braketlerle yapılan tedavi) kıyasla gayet hassas diş hareketleri planlanabiliyor. Ayrıca kişiye özel üretildikleri için dişleri tam olarak kavrıyor ve daha kontrollü diş hareketleri sağlamamıza olanak veriyor. Böylece tedavi süresini yüzde 50’ye kadar kısaltabiliyor. Şeffaf plakların çalışma prensibi biraz daha farklı. Diş çekimi gerektiren çoğu hastada şeffaf plaklarla dişleri geriye doğru iterek hiç çekim yapmadan yer kazanmak ve çapraşıklığı çözmek mümkün olabiliyor. Şeffaf plak tedavisinin en büyük avantajlarından biri de şeffaf olduğundan oldukça estetik görünmesi. Tellerin ve braketlerin görüntüsünden hoşlanmayan hastalarımız için iyi bir alternatif olabiliyor. Plaklar neredeyse hiç belli olmuyor ve hastalarda estetik kaygılar yaratmıyor, hastalarımızın sosyal hayatlarını etkilemiyorlar.

Ağız sağlında ortodontik tedavinin öneminden bahseder misiniz? Şeffaf plakların bu anlamda avantajları neler?

Diş çapraşıklıkları ağız içerisinde tam olarak temizlenemeyen yüzeyler oluşturduğu için diş çürüklerine, diş eti çekilmelerine, hatta ileri durumlarda kemik seviyelerinde kayıplara neden olabiliyor ve ağız sağlığını bozabiliyor. Dişler aracılığıyla yanlış iletilen çiğneme kuvvetleri nedeniyle çene eklemi de bu durumdan olumsuz etkilenebiliyor. Ortodontik tedavi bu dinamiği düzenlememize yardımcı oluyor. Çiğneme kuvvetlerinin daha doğru karşılanması ile diş ve destek dokuların sağlığının korunmasına katkı sağlıyor, etkin temizlemeye olanak veriyor. Şeffaf plakların takılıp çıkarılabiliyor olması dişlerin etkin fırçalanmasında büyük bir kolaylık oluşturuyor ve tedavi sonrası çürük oluşumu gibi riski olmuyor.

Şeffaf plak kullanırken konuşmada bir zorluk oluyor mu?

Şeffaf plakların kullanıldığı ilk bir haftayı ortodontik tedaviye alışma süresi olarak yorumluyorum. Hastalarımız ilk başta konuşurken bazı sesleri çıkarmada güçlük çekebiliyorlar. Ancak birkaç gün içerisinde özellikle dil plakların varlığına alıştığında hastalarımızın konuşmaları da düzeliyor.

Ağız içi tarayıcılarından bahsedebilir misiniz?

Ağız içi tarayıcılar hastalarımıza ve bize konfor sunarken aynı zamanda hız da kazandırıyor. Hastalarımızda herhangi bir rahatsızlık oluşturmadan, ağız içi kameralarla çok kısa sürede tüm dişlerin dijital ölçüsünü almak mümkün oluyor. Ayrıca iTero ile henüz tedaviye başlamadan tedavi sonundaki dişlerinin simülasyon görüntüsünü gösterebiliyor, hastalarımızın kafalarındaki bazı soru işaretlerini giderebiliyoruz. Şeffaf plak tedavisine başlamadan önce aldığımız dijital ölçüyü de dakikalar içinde yurt dışına ileterek bir an önce tedavi sürecini başlatabiliyoruz. Kargonun ulaşma sürecini de ortadan kaldırmış, süreci hızlandırmış oluyoruz.

Şeffaf plak tedavilerinde hastaların yeme içme alışkanlıklarında bir değişiklik oluyor mu?

Şeffaf plaklarda hastalarımız zaten yemeklerden önce plaklarını çıkarttıkları için istediklerini yiyip içebilirler. Bu da hastalarımızın konforlarından ödün vermemeleri anlamına geliyor.

Çocuklar için tavsiye ettiğiniz ilk muayene dönemi ne zaman?

Çocuklarda kalıcı dişlerin sürmeye başladığı dönem olan 6-7 yaşlarında ilk muayeneyi öneriyoruz. Ancak herhangi bir çene bozukluğu veya terk edilemeyen bir alışkanlık (uzun süren emzik kullanımı, parmak emme, kalem ısırma) varlığında, çürük gibi bir nedenle süt dişi erken kaybedildiyse, kalıcı dişlerin sürmesini beklemeden de müdahale etmemiz gerekebiliyor. Böyle bir durum varlığında ya da ebeveynler böyle bir durumdan şüphe ettiklerinde çocuklarını daha erken muayeneye getirebilirler. Çünkü erken dönemde yapılan küçük müdahalelerle henüz sorunu büyümeden ortadan kaldırmak ya da hafifletmek mümkün. Şeffaf plak tedavilerinde yetişkinler için önerdiğiniz yaş aralığı nedir? Herhangi bir yaş aralığı vermeksizin, diş ve destek dokular sağlıklıysa her yaşta şeffaf plak tedavisi uygulanabiliyor.

Şeffaf plakların kullanım süreleri ve bakımları nasıl oluyor?

Plakların gün içerisinde en az 20 saat kullanımını öneriyorum. Bu da yemek dışında plakların çıkmaması gerektiği anlamına geliyor. Hastalar plakları taksın, günlük işlerini hallederken ve uyurken plaklar çalışmaya devam etsin. Günümüzde bunun takibini sağlayan uygulamalar da mevcut. Hastalar bu uygulamalardan plak takma ve yeni plağa geçme sürelerini takip edebiliyorlar. Plaklar ağızdan çıktığında ise mutlaka kendi özel saklama kutularında muhafaza edilmeli. Yemek yerken çıkarılıp peçeteye sarılan plaklar atılmaya mahkumdur. Siz karıştırmasanız bile garson ya da görevli kişi o peçeteyi diğer peçetelerle birlikte toparlar ve çöpe atar. O açıdan şık kutularında olması her zaman daha güvenli.

Kontrol süreçleri nasıl ilerliyor?

İlk seansta plakları uyguladıktan sonra hastalarımızı 1 ay içerisinde görmek istiyoruz. Plakların kullanım süresini değerlendiriyor ve herhangi bir sorun olup olmadığını kontrol ediyoruz. Sonrasında bu süreci tedavinin seyrine göre 2-3 aya kadar uzatabilmek mümkün.

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