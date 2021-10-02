Post bariatrik cerrahi nedir? Ne zaman uygulanır?

Obezite cerrahisi sonrası meydana gelen sarkmaların çözümüne destek amaçlı post bariatrik cerrahi ile ilgili merak edilenlerini Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Serdar Altun sanlattı. (Bu makalenin ardından bariatrik beslenme nedir? başlıklı yazımıza da bakabilirsiniz)

Post bariatrik cerrahi nedir?

Altun, "Post-bariatrik cerrahi prosedürü, bariatrik cerrahi (obezite cerrahisi) sonrası oluşan vücut deformitelerini düzeltme amacı için uygulanır. Obezite cerrahisinden sonra, hızlı kilo kaybı nedeniyle vücutta ciddi, istenmeyen cilt sarkmaları yaşanmaktadır. Bu deformiteleri düzeltmek için kombine operasyonlar yapılır. Obezite cerrahisinden sonra bir süre katı gıdaya ara verildiği için protein, vitamin eksiklikleri görülebilir ve bu da yoğun medikal tedavi gerektirir. Bütün bunlar, vücudun dengesinin belirli bir süre oldukça fazla sarmaktadır. Bu süreçte hastaların sağlıklı bir şekilde iyileşmesini sağlamak ve vücut kitle indeksini takip etmek için bir süre beklemek ve tetkik edilmesi gerekmektedir.

Bu süre genellikle, mide ameliyatından sonraki 12-18 aylık döneme tekabül etmektedir. Bu noktada karşılaşılan sorun ise hastaların bekleme süresini uzun bulup bir an önce post bariatrik işlemlere başlama isteğidir. Kilo verme süreci bitmeden veya hedef kiloya ulaşmadan estetik cerrahi işlemlere başlanmamalıdır.

Ne zaman uygulanabilir?

Yılın sonunda hastaya detaylı bir fizik muayene yapılır ve vücut kitle indeksi değerlendirilir. Tüm değerler istenilen seviyeye ulaştıysa post bariatrik cerrahi planlanabilir. Obezite cerrahisi sonrası kişinin önceki kilo dağılım özelliğine bağlı olmakla birlikte tüm vücutta sarkmalar görülebilir. Genellikle kadınlarda en sık meme, kol-sırt bölgesi, karın bölgesi, popo ve bacak içlerinde sarkmalar ve şekil bozuklukları görülürken erkekler de meme ve karında sarkmalar ön plandadır. Yaşa bağlı olarak yüzde ve boyunda sarkma ve yüz dolgunluğunda azalmalar da görülebilmektedir.

Tek seansta birçok bölgeye uygulama yapılabilir mi?

Karın, bel, popo, uyluk dış kısımları ve ön kısımlarındaki sarkıklıkların düzeltilmesi tek seansta yapılabilir. Bunun için tüm vücut germe operasyonu (belt lipektomi, pantolon giydirme, 360 karın germe) yapılmalıdır. Ameliyat öncesi dikkatli bir planlama ile hastanın bel çevresinde iç çamaşırının içinde kalacak şekilde 360 ​​derecelik dairesel bir kesi planlanır. Kalça bölgesinde doku kaybı varsa aynı seansta kişinin kendi yağ dokusundan popo büyütme yapılır ve sarkan popo kaldırılır. Karın bölgesindeki fazla deriler alınır, kas sıkılaştırılması yapılır ve gerekli durumlarda liposuction da yapılarak işlem tamamlanır.

Meme sarkması da sıklıkla görülen problemlerden biridir. Kişinin obezite cerrahisi öncesi meme dolgunluğuna bağlı olarak genellikle hacimde azalma eşlik edebilir. Böyle bir durumda meme dikleştirme işlemine ek olarak meme implantları da uygulanabilir. Meme hacminin yeterli olduğu durumlarda sadece dikleştirme yeterli olabilmektedir. Bu işlem sırasında yapılan cerrahi kesi genellikle meme başı ve meme altındaki meme ucundan uzanan lolipop benzeri bir kesidir. Kişinin deformitesine göre bu iz ters T şeklinde de olabilir.

Memedeki şekil bozukluğu koltuk altı, sırt ve kollarla birleştirilirse cerrahi müdahale planı bir bütün olarak yapılabilir ve sadece kolda oluşan sarkıklık aynı veya farklı bir işlemle düzeltilebilir. Kol germede fazla doku çıkarılır, böylece kolun iç yüzeyinde düz bir çizgi kalır. Kollar için bandaj ve korse kullanımı önemlidir.

Uyluğun iç tarafında meydana gelen sarkmalar ayrı bir müdahale gerektirir, deformitenin miktarına göre değişmekle birlikte sadece kasık bölgesinden kesilerek iz kasık bölgesine gizlenebildiği gibi, deformitesi çok olan hastalarda kasık bölgesinden diz kısmına kadar olan bir kesi ile germe işlemi yapılabilir.

Ameliyat sonrasında nelere dikkat edilmelidir?

Ameliyat sonrası hastalara 1 ay süre ile kullanacakları özel korseler giydirilir. Hastanede yatış süresi operasyonun çeşidine bağlı olarak değişmektedir. Bu operasyonlardan sonra hastaların yara iyileşmesi ve geniş disseksiyon alanları nedeni ile cilt altında seroma ve hematom birikimi yönünden takip edilmeleri bunun gelişmemesi için ameliyat sonunda dren uygulaması ve ameliyat içerisinde gerekli önlemlerin alınması gereklidir.

Post bariatrik cerrahi tüm vücudu ilgilendiren cerrahi bir işlem olduğu için mutlaka alanında uzman hekim ve ekibi tarafından yapılmalıdır. Yanlış uygulamalar istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Neden uygulanır?

Obezite cerrahisi geçirmiş kişilerde tedavisi sonrası istenmeyen sarkmalar meydana gelebilir. Bu sarkmalar kişi kilo verse dahi hayat kalitesini oldukça kötü etkileyebilmektedir. Sarkık dokuların katlanması, sürtünmesi nedeniyle deride enfeksiyon ve pişik gibi problemler gelişebilmektedir. Sarkan dokuların mevcudiyeti hastalar normal kilolarına inseler dahi sanki hiç kilo vermemiş gibi hissetmelerine neden olabilmekte ve bu durum yeniden kilo almaları ile sonuçlanmaktadır. Post bariatrik cerrahi geçirenlerin uzun dönem kilo kontrolünün daha iyi olduğu da bilinmektedir. Obezite cerrahisi sonrası post bariatrik cerrahi işleminin uygulanması ile kişi hem sağlığına hem de istediği görünüme kavuşabilir.