40'ına gelmeden yapılacak 40 şey!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Listeye göz atın, harekete geçin!

Rus kadınları böyle bir liste yapmış. İlk madde ‘bir zenci ile birlikte ol’, ikincisi ‘zengin bir adamla evlen’, üçüncüsü ise ‘bu adamdan 40’ına gelmeden kurtul’ imiş. Bizim listemiz biraz daha ‘bizden’!



Yazı: Mürsel Çavuş



1. 20 yıl sonraki sana mektup yaz!

Şimdi bu yaşlar çok mu uzak? Oysa zaman göz açıp kapayıncaya kadar geçiyor. Ona beklentilerini anlat, ne yapmak istediğini, hayallerini… Bunu duvarına as, hatta çerçevelet! En kötü zamanında bu mektuba bak ve kim olduğunu hatırla! Bak bir yıl daha geçti bile… O kadına bir borcun var, unutma!



2. Vücudunu tasarla!

Hala bir dövme yaptırmadın mı? Piercing? Kulağını da mı deldirmedin? Belki piercing fazla iddialı ama küçük bir dövmeye de mi hayır? Onu da tercih etmiyorsun; en azından saçlarını hiç boyatmadığın bir renge boyat... Değişiklik iyidir! Şaşırtıcı… Kışkırtıcı…



3. Konsere git!

Tamam, dünya yıldızları Türkiye’ye geliyor ama o konseri kaçırırsan üzülmeyecek misin? Hem kaç kere gelecek ayağına… Çok istiyorsan o biletler pahalı değil! O

senin hayalin!



4. Kamp kur!

Herkes kamp maceralarını anlatırken sen hala bir kampa bile gitmedin mi? Yıldızların altında vahşi hayvan seslerini duyarak uyumak, gün doğumunu vahşi bir ormanın

sessizliğinde izlemek, evet kesinlikle yap bunu! Hele de yanında sevgilin varsa tadı duble çıkar!



5. Sür!

Yok hayatın keyfini sürersin, o başka! Bizim kastettiğimiz bisiklet sür, tekne sür, ATV sür, hatta bulduğun ilk arabayı sür. Korkma, ilk başta herkes motoru stop ettiriyor ya da

1-2 kere bisikletten düşüyor! Nazarlık niyetine…



6. Pasta pişir!

Mutfağa girmek genç yaşlarda herkese biraz eziyet gelir ama o kekler, börekler, pastalar sihirle olmuyor. Anne-babanın, kardeşinin, sevgilinin yüzündeki şaşkınlığı görmekse paha biçilmez!



7. Nutuk at!

Anne-babayla ilk ‘ çilingir’ sofrasını kurup onlara nutuk atmak keyifli olabilir ama bunu bir de okulun önünde dene… Mevzu insan hakları da olur, sigara haftası da… O yaşı

geçtin mi? Patronun önünde sunum yapmaya ne dersin? İlk iş görüşmene sunumla git, işe girmen şart değil! Etkilenecekleri ve yıllar sonra bile seni anlatacakları kesin!



8. Kaç!

Vizeni al ya da vizesiz bir ülke seç, en ucuz uçak biletini bul, sabah gitakşam gel! “Paris’e bir öğle yemeğine gittim” diye hava atmanın tadından yenmez.



9. Organize et!

Evde büyük bir monopoli partisi, hayvan barınaklarına arkadaşlarla çıkarma, 30 kişilik yurt dışı turu … O senin artık becerine, isteğine, hevesine kalmış.



10. Politize ol!

İleride başbakan olmak istiyorsan, şimdiden gençlik kollarına gir. Hemen hemen…