Kendinizi mutlu edebilmeniz için bir köpek almanızı ya da uzak bir yerlere tatile gitmenizi önerebilirdik… Ama biz bu satırlarda, kolay ve pratik önerilerle bir hafta içinde mutluluğun kapılarını aralamanızı sağlayacağız!

Yazı: Elif Gürsoy/Formsante

İster genç ister yaşlı olun, bir şekilde herkes gibi siz de mutluluğu yakalamaya çalışıyorsunuz. Belki çok seveceğiniz bir eş arıyor, çocuk sahibi olmak ya da iyi para kazanmak istiyorsunuz. Bunlar tabii ki sizi mutlu edecek hayaller… Ancak bir de hayatın akışında mutlu olabilmek ve bu mutluluğu koruyabilmek var. Aslında çok büyük bir şeymiş gibi gözükmeyen ama temelinde pozitif etkilere fırsat veren “küçük mutlulukları” bir yaşam şekli olarak düşünürseniz işiniz daha da kolaylaşacak. Sizi üzen, aşağı çeken ya da kızdıran birtakım durumlara karşı koruma kalkanı oluşturacaksınız. İşe hemen koyulmak için günlerden yardım alın. Pazartesiden başlayıp pazara kadar kendinize ufak hedefler koyun ve kalıcı mutluluk için ilk adımı atmaya başlayın!



PAZARTESİ

SESİ BİRAZ AÇALIM…

Genel olarak sakin ve rahatlatıcı müzikler dinlemeyi seviyor olabilirsiniz. Bu tür müziklerin insan psikolojisini rahatlatma ve stresi azaltmadaki etkisi bilinen bir gerçek. Ancak zaman zaman günlük koşuşturmacanın getirdiği stres, kızgınlık gibi duygu değişimleri bir şekilde dışarı atılma ihtiyacı hissediyor. Bir şekilde çizginin dışına çıkarak daha neşeli şarkılara fırsat verip motivasyonunuzu yükseltebilirsiniz. Biraz da kulaklarınıza zarar vermeyecek şekilde sesi açtınız mı tamam... Sizi motive edecek bu eğlenceli şarkıların sözlerine odaklanarak ister bağırıp çağırın, ister kalkıp dans edin. Tüm ruh halinizi baştan aşağıya değiştirecek, enerjinize enerji katacak bu yol, belki de ilerleyen zamanlarda hoşunuza gitmeye başlayacak ve bir tek pazartesi günleri değil, her gün uygulamaya başlayacaksınız. Diğer yandan müziğinize eşlik edecek egzersizler yapabilir, fit olmak için de büyük bir adım atabilirsiniz. Durgun, enerjisi düşük “siz”den uzaklaşmak için haydi şimdi güzel bir şarkı açın.

SALI

GÜLÜMSEYİN, GÜLÜMSETİN

Mutlu olmayı herkes istiyor. Ancak çoğu zaman mutluluğun yolunun başkalarını mutlu etmekten geçtiği unutuluyor… Belki harika bir hayatınız olmayabilir. Eksik ya da yolunda gitmeyen, içinize sinmeyen birtakım durumlar olabilir. Ancak bunların hiçbiri ufak bir gülümseme ve tebessümle başkalarını mutlu etmenize engel değil. Yedi günlük mutluluk planında salı günlerini (mutsuz ya da keyifsiz hissetseniz bile) gülümsemeyle geçirin. Etrafınıza yayacağınız pozitif enerjilerin sayesinde siz de içinde bulunduğunuz negatif havadan çıkacak, birilerinin mutlu olduğunu görerek tatmin olacaksınız. Siz gülümsemeyi beceremiyorsanız da başkalarını gülümsetecek davranışlarda bulunun. Sevdiğiniz birine sarılın. O an yanınızda olmayan en sevdiğiniz arkadaşınıza iyi ki hayatınızda olduğunu söyleyin. Yardıma muhtaç birinin sorununu çözmeye çalışın ya da kimsesiz çocukları ziyaret edin. Birilerini bir şekilde mutlu edin ve sonunda siz de mutlu olun…

ÇARŞAMBA

ÖĞLE TATİLİNDE EGZERSİZ

Mesai başladığında öğle tatilini iple çektiğinizi, kafanızı biraz rahatlatmak istediğinizi biliyoruz. Molanız bir saat de olsa yemek yiyerek, iş arkadaşlarınızla muhabbet ederek iş stresinden biraz olsun uzaklaşmak sizin de hakkınız… Ancak işleyişi biraz değiştirmenin kimseye zararı olmayacağını düşünerek bu molayı egzersizle geçirebileceğinizin altını çizmek istiyoruz. Öğle tatilinde hareketsiz kalmak yerine, iyisi mi çarşamba günü biraz egzersiz yapın. İşinize, etrafınızdakilere ve özellikle de kendinize iyi geleceğini düşünerek motivasyonunuzu üst seviyeye çıkartın. Öğle tatilinizin bir saat olduğunu varsayacak olursak, bunun 35-40 dakikasını egzersize, geri kalanını ise hafif bir şeyler atıştırmaya ayırabilirsiniz. Bu görevi çarşamba gününde yapmanızın sebebi ise kişilerin en çok hafta ortasında yorulması ve motivasyonunun en düşük olduğu gün olması…

PERŞEMBE

TİYATRO BİLETİ

Sizi mutlu hissettiren şeylerin başında elbette sosyal faaliyetler de geliyor. Özellikle kendisini kötü hisseden, üzgün ya da kızgın anlar geçiren kadınların alışverişle olan ilgileri koca bir gerçek. Son zamanlarda sıkça karşımıza çıkan “Shopping is my cardio” sözü (Kardiyo egzersizim alışveriş yapmak) bu durumu net bir şekilde ortaya koyuyor. Güzel, alışveriş yapıyorsunuz ama bu perşembe yalnızca bir tiyatro biletiyle aynı etkiyi yaratmaya ne dersiniz? Mutlu olmak için atacağınız bu adımı dram ya da korku gibi türlerin aksine, komedi oyunu izleyerek gerçekleştirebilirsiniz.

CUMA

BİLDİRİMLERİ KAPATIN

İşiniz gereği odaklanmanız gereken bir dolu şey var. Hal böyleyken çalışırken sizi konsantrasyonunuzdan edecek çevresel faktörlerden uzak durmanız en mantıklısı. Telefonunuza gelen bildirimleri tamamıyla kapatıp, ilginizin dağılmasını engelleyin. Gerekirse aynı işlemi bilgisayarınızda da yapın. Sosyal medya hesaplarınızı çalışırken açmayın. Böylece gün içindeki çalışma performansınızı engelleyen tüm faktörleri ortadan kaldırın. İşinizi daha çabuk ve tam ilgiyle tamamlayın. Sonrasında hesaplarınıza bakabilir, telefonunuzun bildirimlerini açabilirsiniz. Cuma gününün verdiği sevinçle bir süre telefondan uzak kalmaya dayanabilirsiniz, değil mi?

CUMARTESİ

GÖNÜLLÜ OLUN

Bugün kendiniz için değil, başkası için bir şeyler yapın. Sevdiğiniz ve sıkılmadan ilgilendiğiniz alandaki çalışmalara gönüllü olarak katılın. Bu bir sosyal sorumluluk projesi olabilir. Yalnızca birilerine ya da bir şeylere fayda sağlayabilmek amacıyla, maddi amaç gütmeksizin çalışın. Dünya ve insanlık adına yararlı birtakım çalışmalarda bulunmak ve bunların sonucunda başarabildiğinizi görmek sizi daha mutlu biri yapacak, motivasyonunuzu yükselterek daha iyi hissetmenizi sağlayacak. Birileri için çalışmıyorsanız bile çevresel projelerde yer alabilirsiniz. Seçim tamamen size kalmış… Haydi bu güzel cumartesiyi, güzel işler yaparak geçirin.

PAZAR

SON AMA EN TATLI GÜN

Geldik haftanın son gününe… Diğer günlerde ruhunuzu beslediniz ama pazar gününde biraz da damağınızı tatlandıracaksınız. Gün içerisinde tüketeceğiniz beş öğün meyve ve sebze, sizi fiziksel olarak mutlu edecek! Porsiyonların büyük olmasına gerek yok. Hepsinden azar azar almanız da yeterli… Porsiyon açısından dikkat etmeniz gereken noktalar var; büyük meyveleri bir eliniz kadar düşünmeli, taneli meyveleri de avuç içinizle ölçmelisiniz. Böylece pazar günü yediğiniz tüm meyve ve sebzeler, pazartesiye sıkı bir başlangıç yapmanız için en büyük yardımcınız olacak.





