Tüm gün internete bağlanacak hiçbir kanalınız yok kendinizi nasıl hissedersiniz?
Issız bir adaya düşsek, pek
çoğumuzun yanına almak
isteyeceği iki şey sanırım
şu günlerde bir adet
internet bağlantısı ve onu
kullanabileceğimiz bir alet olurdu! Her
ne kadar araya mesafeler girse de, sosyal
medyadan kopmadıktan sonra, sorun
yok ne de olsa! Şu sıralar gelişmeleri
ilk görüp ilk bilen ve ilk yorum yapan
olmak oldukça önemli hayatımızda.
‘Acaba neler oluyor, kim ne yazmış,
kim kiminle ne yapıyor?’ diye,
henüz daha yataktan kalkar kalkmaz
internete giriyoruz. Çoğu zaman
bir film izlemekten ya da haberleri
seyretmektense, internetteki ‘haber
akışı’nı takip etmeyi tercih edebiliyoruz.
Biraz daha ileri gidenlerde devreye;
sosyal ağları sürekli güncellemek, bu
platformlarda hayatı aksatacak düzeyde
çok vakit geçirmek ve ardından da
mutsuzluk ve kıskançlık eğilimleri giriyor.
Peki ne oldu, nasıl oldu da sosyal medya
hayatımızı bu kadar etkiler hale geldi,
bu kadar ondan kopmadan yaşar olduk;
kopsak sıkıntı dolduk!
Daha 80’li yıllarda evlerimizde kablolu
telefon bile bulunmazken, ankesörlü
ya da jetonlu telefonlara bile kolaylıkla
ulaşamazken, şimdilerde inanılmaz
bir iletişim dünyası içerisindeyiz.
Acıbadem Hastanesi’nden Psikolog
Ferahim Yeşilyurt, teknolojinin ister
istemez bizi bu noktaya taşıdığına
değiniyor: “Teknoloji ile birlikte daha
dürtüsel davranmaya ve haz odaklı
olmaya doğru bir yönelim başladı.
Önceleri sevdiklerimizden bir haber
alamazken şimdilerde istediğimiz anda
ulaşmak istiyoruz. Ulaşamazsak da
kendimizi kısıtlanmış ve engellenmiş
hissediyoruz” diyor.
Endişe ve panik doğuran bu duruma
bir de isim verildi: FOMO (Fear of
Missing Out), yani ‘Gelişmeleri Kaçırma
Korkusu’. Medical Park Göztepe Hastane
Kompleksi’nden Klinik Psikolog Zeren
Okçuoğlu Kadıoğlu, FOMO’nun en
çok 18-33 yaş aralığında görüldüğünü
söylüyor.