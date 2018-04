Acaba Fomo*’nuz olabilir mi?

Tüm gün internete bağlanacak hiçbir kanalınız yok kendinizi nasıl hissedersiniz?

Issız bir adaya düşsek, pek çoğumuzun yanına almak isteyeceği iki şey sanırım şu günlerde bir adet internet bağlantısı ve onu kullanabileceğimiz bir alet olurdu! Her ne kadar araya mesafeler girse de, sosyal medyadan kopmadıktan sonra, sorun yok ne de olsa! Şu sıralar gelişmeleri ilk görüp ilk bilen ve ilk yorum yapan olmak oldukça önemli hayatımızda. ‘Acaba neler oluyor, kim ne yazmış, kim kiminle ne yapıyor?’ diye, henüz daha yataktan kalkar kalkmaz internete giriyoruz. Çoğu zaman bir film izlemekten ya da haberleri seyretmektense, internetteki ‘haber akışı’nı takip etmeyi tercih edebiliyoruz. Biraz daha ileri gidenlerde devreye; sosyal ağları sürekli güncellemek, bu platformlarda hayatı aksatacak düzeyde çok vakit geçirmek ve ardından da mutsuzluk ve kıskançlık eğilimleri giriyor. Peki ne oldu, nasıl oldu da sosyal medya hayatımızı bu kadar etkiler hale geldi, bu kadar ondan kopmadan yaşar olduk; kopsak sıkıntı dolduk!



Daha 80’li yıllarda evlerimizde kablolu telefon bile bulunmazken, ankesörlü ya da jetonlu telefonlara bile kolaylıkla ulaşamazken, şimdilerde inanılmaz bir iletişim dünyası içerisindeyiz. Acıbadem Hastanesi’nden Psikolog Ferahim Yeşilyurt, teknolojinin ister istemez bizi bu noktaya taşıdığına değiniyor: “Teknoloji ile birlikte daha dürtüsel davranmaya ve haz odaklı olmaya doğru bir yönelim başladı. Önceleri sevdiklerimizden bir haber alamazken şimdilerde istediğimiz anda ulaşmak istiyoruz. Ulaşamazsak da kendimizi kısıtlanmış ve engellenmiş hissediyoruz” diyor.



Endişe ve panik doğuran bu duruma bir de isim verildi: FOMO (Fear of Missing Out), yani ‘Gelişmeleri Kaçırma Korkusu’. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi’nden Klinik Psikolog Zeren Okçuoğlu Kadıoğlu, FOMO’nun en çok 18-33 yaş aralığında görüldüğünü söylüyor.