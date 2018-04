Ailenin mutluluğu kadına bağlı

Aile mutluluğunun büyük ölçüde kadının ailede kendini mutlu hissetmesine bağlı olduğunu biliyor muydunuz?

Amerika'nın New Jersey şehrindeki Rutgers Üniversitesi'nde aile mutluluğu ile ilgili yapılan araştırma ilginç sonuçlar ortaya koydu. 39 senedir evli yaklaşık 400 çift üzerinde yapılan araştırma, aile mutluluğunun büyük ölçüde kadının ailede kendini mutlu hissetmesine bağlı olduğunu ortaya çıkardı.



'Journal of Marriage and Family' isimli dergide yayınlanan araştırma sonuçlarına göre aile mutluluğu için kadının kendini ailede mutlu hissetmesi büyük önem taşırken erkeğin ailedeki ilişki hakkında ne düşündüğü o kadar önemli değil.



Araştırmayı yürüten bilim insanlarından Deborah Carr sonucu açıklarken, "İlişkide mutlu bir kadın erkeği için çok daha fazla iş yapıyor. Bu da onun hayatına olumlu tesir yapıyor. Erkekler ise genelde daha az konuştuğu için ilişki konusundaki memnuniyetsizlikten haberdar olunmuyor ve bu da erkeğin memnuniyetsizliğin kadına aktarılmasını önlüyor." dedi.



Araştırmada ortaya çıkan dikkat çekici diğer bir sonuç ise erkekler hastalandığında kadınlar mutsuz olurken aynı şeyin kadınlar hastalandığında erkeklerde görülmemesi. Deborah Carr, "Erkek hastalandığında bakımının kadın tarafından yapıldığını biliyoruz ve bu kadında strese yol açabiliyor. Kadınlar hastalandığında ise bakımı genelde erkekleri değil kadınların kız çocukları üstleniyor." ifadelerini kullandı.



