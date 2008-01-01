Son yıllarda sürekli duyduğumuz önerilerden olan “anın tadını çıkarma”nın birçok yolu var.

Günlük hayatın stresi yüzünden akıp geçen zamanı farkına varamıyoruz ve geriye dönüp baktığımızda elimizden kayıp geçen bir hayatı görüyoruz. Bu durum psikolojimize de yansımaktan geri durmuyor. Frene basıp aksi yöne dönmenin zamanı geldi diyorsanız cesur adımlar atmaktan çekinmeyin.



1- Şikayet etmeyi bırakırsınız

Anın tadını çıkarmak için ilk önce kendinize daha fazla zaman ayırmanız gerekiyor. Kendinize ayırdığınız zaman arttıkça hayal ettiklerinizi daha kolay hayata geçirdiğinizi farkedeceksiniz. Ayrıca kendinize olan güveniniz artacak ve yeni adımlar atmaktan çekinmeyeceksiniz. Bir süre sonra hayatınızda olanlardan ve tercihlerinizden o kadar da çok şikayet etmediğinizi göreceksiniz.







2- İyi uyursunuz

Anın tadını çıkaranlar, gelecek ile ilgili endişelerinden uzak kalmaya başladıkları için başlarını yastığa hepimizden daha rahat koyarlar. Dün geçti, gelecek de daha olmadı bile ama siz her ikisini planlamaktan, ya da yargılamaktan kendinizi alamıyorsunuz. Bu ağır yükü taşımaktan dolayı yaşadığınız sıkıntılar size uykusuz geceler yaşatıyorsa bir de bu yolu deneyin.







3- Daha çok gülümsersiniz

Gülümsemek için bahane aramanıza gerek yok. Ama çoğumuzun yüzünde asla kaybolmayan derin bir somurtma duruyor. Çevrenizde anı yaşayan insanlar kimler diye merak ediyorsanız, gülümseyen yüzlere bakın. Onlarla daha fazla zaman geçirmekten geri durmayın. Gülümsemek bulaşıcıdır, unutmayın.







4- Çevrenizle daha uyumlu olursunuz

Çevrenize uyum sağlamak için ilk önce çevrenizde neler oluyor on bilmeniz gerekiyor. Herkesin neşe içinde olduğu bir ortamda kendinizi daralmış hissediyorsanız, ya da elinizdeki telefonu bir kenara bırakamıyorsanız anı yaşamakla ilgili sıkıntılarınız var demektir. Hemen kendinize bir eylem planı yapın ve ilk iş olarak başkalarının hayatlarını bağımlı bir şekilde takip etmekten uzak durun.