Eşiniz annesine sormadan karar veremiyor mu? Sorun bu olabilir!

Birlikte olduğunuz kişi ya da bir tanıdığınız, karar aşamasındayken birinden onay almadan karar veremiyor mu? Ya da kendini ifade etmekte zorlanıyor mu? Bağımlı kişilik bozukluğu olabilir. Gelin bağımlı kişilik bozukluğunu yakından mercek altına alalım...

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDİR?

Sorumluluk almaktan kaçınan, kabul görmeyeceği korkusuyla başkalarıyla ayrı görüşte olmadığını söylemekte güçlük çeken, istemediği bir şeyde hayır diyemeyen, evli dahi olsa bir karar alacağı zaman annesinden ya da babasından onay alma ihtiyacı duyan, ilişkilerinde kendisini ifade etmekte zorlanan, yalnızken kendini rahatsız ve çaresiz hisseden bu nedenle terk edilme korkusu yaşayan ve genellikle internet, telefon, sigara, alkol gibi bağımlılıkları olan biriyle mi birliktesin? O halde bilmelisin ki birlikte olduğun kişi; Bağımlı Kişilik Bozukluğu özellikleri gösteriyor.

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bağımlı kişilik bozukluğu özelliklerine sahip kişiler kolay kolay ''Hayır'' diyemezler

Bir haksızlık durumunda kendilerini savunmakta güçlük çekerler

Başaramayacağı korkusuyla sorumluluk almaktan kaçınırlar

Aldıkları her kararda onay alma ihtiyacı duyarlar

Evliyse daha çok anne babalarının kararlarıyla hareket ederler

Bir karar alacağı zaman anne babalarının onaylarını almadan harekete geçmezler

Bu sebeple anne babalarıyla iç içe olmak isterler

Bu kişilerin eşleri en çok ikinci plana atıldıklarından yakınırlar ve eşleri için aşırı anneci yakıştırması yaparlar.

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞU NEDEN OLUR?

Nedeni çocukluğa dayanan ve toplumda yaygın görülen bir kişilik bozukluğu olan Bağımlı Kişilik Bozukluğu; özellikle 1,5-3,5 yaşları arasında ebeveynin aşırı koruyucu ve baskıcı tutumu ile oluşur ve gelişmeye devam eder. Girişimleri engellenen çocuğun kendini yetersiz ve değersiz hissetmesiyle başlarda özgüven eksikliği problemi olarak kendini gösterir ancak ebeveynin bu tutunumlarını çocuk büyüyene kadar hatta evlenip çoluk çocuğa karışana kadar sürdürmesiyle önceleri sadece özgüven eksikliği yaşayan çocuk zamanla yetişkinliğe doğru kişilik bozukluğu olarak karşısına çıkar ve kişi kendini fark etmezse bir ömür ebeveynine bağımlı hisseder.

BAĞIMLI KİŞİLİK BOZUKLUĞUNA KARŞI NE YAPMALI?

Eğer ki eşin bu özelliklere sahipse artık bunun nedenini tahmin edebilirsin. O halde sen çocuğunu aşırı koruyucu ve baskıcı tutumundan koru ki; çocuğun kimseye veya herhangi bir şeye bağımlı olmasın ve kendine güvensin.

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