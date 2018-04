Bedenimizi saran enerji alanı anlamına gelen auramız, basmakalıp düşünceler, kemikleşmiş fikirler, çevremizdekilerin negatif düşünceleri gibi etkilerle tıpkı kirli bir vitrine dönüşüyor. Ne içeriden dışarısı ne dışarıdan içerisi görünüyor. Şimdi temizlik vakti...

Yazı: Ayşegül Uyanık Örnekal

- Abrahamson Metodu’nu deneyimlemek ister misin?

- Neden olmasın!

İşte her şey bu diyalogla başladı. Daha çok sigarayı bırakmada tercih edilse de bu metot şeker-glüten bağımlılığında da çok işe yarayabiliyor. Doğum sonrası bir türlü veremediğim ve artık benimle birlikte olmasından rahatsızlık duyduğum fazlalıklardan kurtulma yolunda her türlü destekçiye açık olduğumu bilmeyen kalmadı. Hayır diyemediğim tek şey unlu gıdalarken, glütenden arınmaya nasıl karşı koyabilirdim? Randevular alınıp, verildikten sonra 20 Aralık sabahını beklemeye başladım. Sabah erkenden kalktım ve merkezin yolunu tuttum. Benle birlikte dört kişi daha vardı, hepimiz çok hazırdık terapiye. Ardından Ehud Abrahamson katıldı aramıza. Son derece pozitif, güler yüzlü karşıladı bizleri. Kısa bir tanışma faslının ardından, şeker ve glütene dair yaklaşık yarım saatlik bilgilendirme toplantısı yaptı. İmkan olsaydı da o konuşmayı herkes dinleyebilseydi çünkü aslında dünyada sağlıklı beslendiğini düşünen birçok kişi de dahil, çoğumuzun ne kadar kötü ve sağlıksız yemekler yediğini anlattı bize. Ardından teker teker terapiye başladık. Bu aşamada neden bu terapiye katıldığımızı, aklımıza takılan soruları öğrenip, yanıt verdi. Sonra terapi aşamasına geçtik. Yaklaşık 10 dakikanın ardından hayatımda yeni bir dönem başladı sanıyorum. Bir ayı aşkın süredir ağzıma ne şeker ne de glütenli bir yiyecek sürmedim. Ama bence önemli olan bunu kendimi zorlayarak değil, içimden gelmediği ve beni cezbetmediği için yapıyor olmam. Hal böyle olunca sigara ve şeker-glüten bağımlılığından kurtulmak isteyenleri 35 yıldır uygulanan Abrahamson Metodu ile tanıştırmak gerekti! Ehud Abrahamson, metot hakkında tüm sorularımızı yanıtladı.



Abrahamson Metodu nedir?

Bu metod; eski Çin tedavi yöntemleri ile Batı’nın vücut ve ruh üzerine çalışmalar yapan holistik yaklaşımını birleştiriyor. Abrahamson Metodu, alternatif tıp dünyasının tekniklerini kullanarak, biyoenerji yardımıyla vücut enerji sisteminin, meridyenler ile çakralar üzerinden temizlenmesi ve dengelenmesini sağlıyor. İnsan vücudunun biyokimyasal yapısına, kişilerin bağımlılığının neyle ilgili olduğunun bir önemi olmadan psikolojik görüş biçimini de ekleyerek yeni elementler eklemiş, ayrıca akupunktur ve akubaskı alanları da terapi yöntemine dahil ediyor. Tüm bu elementler dünyadaki en iyi teknik olarak çok defalar dışarıdan, farklı toplumlar tarafından kontrol edilmiş, dünyada bağımlılıkları bitirme anlamında en yüksek başarı oranına sahiptir.

Ve hatta bağımlılıklarından arınmış olan insanların, bunlara geri dönüş yapmamalarını da sağlıyor. Hayatımız boyunca edindiğimiz alışkanlıklardan, bu enerji merkezleri sorumlu oluyor. Terapi sırasında vücuttaki karaciğer, böbrek gibi enerji merkezleri temizleme sürecinden geçiyor. Bazı kişiler bunun biyoenerji olduğunu ve birkaç gün sürdüğünü düşünüyor. Ancak kesinlikle böyle değil. Çünkü bu sadece biyoenerjiyi içermiyor. Biyoenerji, vücuda fazladan birkaç günlük enerji veriyor, bu doğru. Fakat beyindeki reseptörlerde durum böyle değil. Biz bu noktalara akupresür aura yoluyla uygulama yapıyoruz.



Terapiler nasıl geçiyor?

Bu terapi, üç bölümden oluşuyor. Birinci bölüm açıklama, ikinci bölüm sorular ve cevaplar, üçüncü bölüm ise terapi... Bu terapinin tamamı en fazla iki saat sürüyor. Her insan birbirinden farklı olduğu için süre biraz değişebiliyor.



İnsanın aurası yaşamını nasıl etkiliyor?

İnsan aurası, vücut çevresindeki enerji alanını ifade ediyor. Aura, aynı bir dükkanın vitrin camı gibidir. Nasıl ki vitrin camı elle dokunma, yağmur ve tozdan kirleniyorsa aura da kirlenebiliyor. Çoğu zaman aura kendi kendinize veya insanların sizinle ilgili düşündüklerinden de etkilenebiliyor. Uzun yıllar boyu inandığınız şeyler, yaşadıklarınız, bazı şeylerin zorlaşması durumunda ne yapacağınız gibi düşünceler, “Her zaman böyle şişman mı olacağım?” gibi fikirler ve stresler nedeniyle de kirlenebiliyor. Bu tür eski düşünce kalıplarının ortadan kalmasıyla aura temizleniyor. Eğer vitrin kirliyse, siz dışarıda ne olduğunu net olarak göremezsiniz, dışarıdakiler de sizin içinizde neler olduğunu göremez.